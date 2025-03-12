В Латвии резко вырос импорт, но при этом упал экспорт

В январе этого года Латвия экспортировала товаров на сумму 1,642 млрд евро, что на 2,1% (35,7 млн евро) меньше, чем за тот же месяц 2023 года. В то же время стоимость импорта составила 1,882 млрд евро, что на 16,8% (271 млн евро) больше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Таким образом, внешнеторговый оборот Латвии в фактических ценах составил в январе 3,524 млрд евро, что на 7,2% (235,3 млн евро) больше, чем в январе 2024 года.

Как указали в ЦСУ, по сравнению с январем 2024 года внешнеторговый баланс Латвии ухудшился, так как доля экспорта в общем объеме внешней торговли уменьшилась с 51% до 46,6%.

В январе текущего года больше всего Латвия экспортировала древесины, изделий из нее и древесного угля - на 259,502 млн евро (15,8% общего объема экспорта). Экспорт минерального топлива, нефти и продуктов ее переработки составил 210,433 млн евро (12,8%), электроприборов и электрооборудования - 171,369 млн евро (10,4%).

В импорте наибольший удельный вес в январе был у минерального топлива, нефти и продуктов ее переработки - 256,4 млн евро (13,6% общего объема импорта). Импорт электроприборов и электрооборудования составил 240,725 млн евро (12,8%), наземных транспортных средств и их деталей - 140,579 млн евро (7,5%).

Главными партнерами Латвии по экспорту в январе были Литва (17,2% общего объема экспорта), Эстония (11,2%), Германия (6,6%) и Великобритания (5,3%), а по импорту - Литва (19,7%), Германия (10,5%), Польша (10%) и Финляндия (8,1%).

В январе 2025 года Латвия имела положительный внешнеторговый баланс со 124 странами, а внешнеторговый баланс с 39 странами был отрицательным.