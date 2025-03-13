Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" готова возобновить полеты в Украину и из Украины, как только будет открыто воздушное пространство и получены все необходимые разрешения, сообщили агентству ЛЕТА представители "airBaltic".

"airBaltic" планирует соединить все три балтийские столицы с Киевом и Львовом.

В рамках подготовки к возобновлению полетов делегация "airBaltic" посетила Киев на этой неделе, чтобы встретиться с местными представителями.

Исполнительный директор Международного аэропорта "Борисполь"

Алексей Дубревский отметил, что растущий интерес международных перевозчиков к возвращению на украинский рынок подтверждает готовность авиационной отрасли возобновить работу, как только это будет безопасно.