«Они не боятся войны!» - так почему шведы продают принадлежащие им леса в Латвии?

Бизнес
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Они не боятся войны!» - так почему шведы продают принадлежащие им леса в Латвии?
ФОТО: pixabay

Секретарь Сейма и Комиссии по национальной безопасности Эдвард Смилтенс указал в эфире TV24 на то, что в обществе существует ошибочное представление о том, почему шведы продают принадлежащие им леса в Латвии.

Значительная часть общества связывает эти действия с угрозой войны. Политик подчеркивает, что эти слухи ложны, поясняя, что шведские инвесторы пошли на этот шаг не из страха, а по экономическим причинам.

«Шведы инвестировали пенсионные фонды на длительный срок, а теперь, когда настало время получить прибыль, они их продают. Они уже заработали вдвойне и вырубили большую часть этих лесов. Это нормальный инвестиционный цикл, а не реакция на угрозу войны», — поясняет Смилтенс.

Он отметил, что подобные слухи часто возникают из-за того, что люди не понимают истинного положения дел или введены в заблуждение дезинформацией, которая быстро и легко распространяется, особенно в социальных сетях.

Смилтенс подчеркнул, что для общества очень важно сохранять спокойствие и критически оценивать все прочитанное. Он отмечает, что создание паники и распространение непроверенной информации только усугубляет неопределенность.

Смилтенс напоминает нам, что дезинформация часто распространяется с целью создания чувства страха и неуверенности. Это влияет на наше психологическое состояние и делает нас более податливыми к манипуляциям. Это опасная тенденция, и мы должны быть осторожны, чтобы не поддаться ее влиянию.

Политик также отметил, что отдельные СМИ и пользователи социальных сетей часто полагаются на экономику кликов, где страх и сенсационность привлекают зрителей и приносят прибыль. Он отмечает, что важно помнить, что информация, вызывающая чувство страха, часто приносит пользу, но ее последствия могут быть пагубными для общества. Мы должны быть критичны и оценивать, является ли информация правдой или это просто манипуляция.

Он призывает людей оценивать получаемую ими информацию: «Мы живем в то время, когда информация доступна каждому, и важно понимать, что не все сказанное является правдой. «Нужно быть информированным, но также и умным, чтобы не допустить формирования заблуждений».

