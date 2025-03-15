Латвия по-прежнему торгует с Россией. В прошлом году 311 компаний по-прежнему отгружали товары на сумму более миллиарда евро. Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс считает, что не следует поддерживать не только импорт, но и экспорт в Россию, передает ЛТВ.

«Торговля с Россией, предоставление России необходимых товаров и услуг, конечно, означает поддержку в определенной степени российских военных операций на Украине. И это на самом деле не в интересах Латвии. Мы видим, что сотрудничество с Россией экономически рискованно, а политически и стратегически это очень плохо для Латвии», — заявил глава Банка Латвии.

Многие предприниматели за последние годы также убедились, насколько непредсказуем, агрессивен и опасен такой партнер по сотрудничеству, поэтому многие начали переориентироваться, уйдя с российского рынка.

«Rosme» — одна из компаний, которая начала сокращать экспорт в Россию еще до полномасштабного вторжения на Украину. Это сотрудничество было полностью прервано в тот день, когда началось вторжение.

«У нас был подготовлен груз, а когда мы пришли на работу, груз остановили, мы его не отправили, и соответственно сотрудничество с Россией тоже было прекращено, а у нас там была дочерняя компания», — рассказывает Эдгар Штелмахерс, член правления SIA «New Rosme».

Если в 2010 году экспорт «Rosme» в Россию составлял 95%, то на начало 2022 года осталось 10%. «Если говорить о Беларуси, то мы сотрудничали с тамошним производством, мы производили до тех пор, пока не началась война, это был немного более длительный процесс», — признался Штельмахер.

В настоящее время нижнее белье «Rosme» шьется в Риге, Даугавпилсе, а теперь и на Украине. Между тем, нижнее белье «Rosme» теперь носят и в Центральной Европе, и в Америке. Вкусы женщин существенно различаются. Компании пришлось переработать ассортимент. «Затем, конечно, следующим вопрос, как туда попасть, как оттеснить кого-то плечом и завоевать свое место под солнцем».

Другой пример – SIA «Karavela» и рыбное производство. Директор по развитию компании Янис Энделе отмечает, что более 10 лет назад экспорт в Россию, находившийся в то время под давлением, прекратился буквально за один день. Вся отрасль в то время экспортировала 75% своей продукции в Россию. Однако благодаря государственной поддержке компаниям удалось удержаться на плаву.

«Очень сложно вылезти из теплой постели и выйти полуголым на улицу, когда ветрено, дождливо или морозно. Это нелегко, некомфортно, и часто мы даже не знаем, что можем это сделать, когда наступает час «икс» или когда приходит время что-то быстро решать. Поэтому я думаю, что если мы можем, то не вижу причин, по которым другие не могут. Может быть, есть какие-то очень сегментированные виды бизнеса, которые не могут этого сделать. Но с мыслью, что у нас больше нет вариантов. Это не совсем так. Я думаю, что сегодня мы уже в два раза превышаем экспорт, который был в 2014 году, где в плане России - ноль, а другие страны СНГ составляют всего 15% от общего результата.

«Потому что это можно сделать, но сделать это можно только вместе с государством, с той поддержкой, которая есть, а не с помощью декларативных заявлений», — признает Энделе.

И хотя некоторые бизнесмены давно поняли, что с Россией сотрудничать нельзя, другие продолжают это делать. Среди компаний, экспортирующих продукцию в Россию, есть не только производители, но и логистические компании. Опубликованный около полугода назад общедоступный список экспортеров является неполным. Министерство экономики не уточняет, сколько из экспортеров являются фактическими производителями, а сколько — логистическими компаниями. Они лишь подчеркивают, что работают дипломатическим путем над достижением единых решений на европейском уровне, а не закрывают границу самостоятельно.

«Мы являемся внешней границей Европейского союза, и мы связаны тем фактом, что любая торговая политика для нас является общей торговой политикой с Европейским союзом. Без скоординированной политики мы будем наказаны, и нам также скажут, что мы не должны были так себя вести», - сказал Юргис Миезайнис, парламентский секретарь министерства экономики.

Высшие государственные чиновники также уделяют особое внимание решениям самих предпринимателей. Например, президент Ринкевич дал понять, что это обсуждение вызывает у него смешанные чувства. С одной стороны, неправильно поддерживать торговлю с агрессорами. С другой стороны, если границу закроет только Латвия, а другие соседние страны Евросоюза этого не сделают, то товары смогут продолжать поступать через соседние страны.