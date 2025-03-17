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Экономика осталась при своем: минувший год Латвии роста не принес 0

Бизнес
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
Экономика осталась при своем: минувший год Латвии роста не принес
ФОТО: dreamstime

Внутренний валовой продукт Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом. Что об этом думают местные экономисты?

Станислав Скрибанс, эксперт аналитической службы Mинэкономики:

— Хотя продолжился рост зарплат, а темпы инфляции замедлились, в 2024 году в Латвии наблюдалось замедление внешней торговли и динамики инвестиций. Экономическая активность начнет восстанавливаться в 2025 году. По прогнозам международных организаций, ситуация в глобальной экономике улучшится, что будет способствовать и экспорту Латвии. Ситуацию в еврозоне, в том числе в Латвии, улучшит также снижение процентных ставок, что будет способствовать росту потребления, развитию рынка недвижимости и строительству.

Также ожидается, что постепенно будет восстанавливаться торговля в результате увеличения внешнеторговых потоков и динамике оптовой торговли. На розничную торговлю, в свою очередь, будет влиять ожидаемый рост частного потребления. Рост латвийской экономики в 2025 году может составить около 2% при условии, что существенно не ухудшатся внешние условия.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— В настоящее время наиболее актуальным вопросом является то, насколько укрепится наблюдаемый в четвертом квартале импульс восстановления. Наибольшие ставки делаются на восстановление потребительской активности, которая выросла к концу года. Радует рост розничной торговли в январе на 2,1%, так как обычно первые два месяца года очень вялые.

Финансовые условия работающего населения в среднем стабилизируются и улучшаются, что также создает более благоприятные перспективы для роста потребления. Однако слабая уверенность может стать значительным препятствием, из–за чего большая часть доходов может осесть на банковских счетах и не попасть в потребление.

Поддержку росту окажут также обрабатывающая промышленность и экспорт. Однако и там восстановление будет сдерживаться всеобщей глобальной неопределенностью и возможной сменой условий, например, под влиянием тарифов или санкций, где центральной фигурой будет президент США Дональд Трамп и ход войны в Украине.

Агнесе Пуке, экономист:

— Данные по ВВП за прошлый год представляют мрачную картину. В завершающем год квартале экономика была слабой — ВВП остался на том же уровне, что и в предыдущем квартале. Наибольшие надежды на более быстрое укрепление ранее связывали с частным потреблением и инвестициями. Перспективы роста экспорта на фоне геополитических событий оставались слабыми, однако возможные сюрпризы могли принести значительные инвестиции в обрабатывающую промышленность в 2024 году, которые дополняют ассортимент экспортных товаров новыми продуктами.

Оживление покупательной способности в крупных расходах сдерживали опасения по поводу геополитической ситуации и желание восстановить уровень сбережений. Данные об использовании платежных карт, оборот розничных магазинов и показатели настроения свидетельствовали, что к концу года жители меньше беспокоились и позволяли себе более крупные праздничные расходы, и это могло соответственно отразиться на более активном частном потреблении.

Но опубликованные последние данные не подтверждают укрепление частного потребления — частное потребление, как и ВВП, осталось с неизменной динамикой.

#экономика
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