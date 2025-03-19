Газ на лондонской бирже ICE подорожал до $495 за тысячу кубометров

Стоимость природного газа по индексу голландского хаба TTF на лондонской бирже ICE выросла на 7,5 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Топливо с поставкой в апреле резко подорожало до 495 долларов за тысячу кубометров. На начало торгов утром среды фьючерсы оценивались в 477,5 доллара. Они дешевели до уровня в 471,3 доллара, после чего пошли в рост. Днем ранее цена топлива составляла 460,5 доллара за тот же объем.

В среднем в 2024 году тысяча кубометров оценивалась в 386,5 доллара (минус 16,3 процента) к показателям 2023-го.

На фоне минимальных за три года запасов в европейских хранилищах топливо дорожало до рекордных 620 долларов за тысячу кубометров, что в последний раз наблюдалось в феврале 2023 года. Дополнительно на цены оказывало влияние ожидающееся похолодание в северо-западной части Европы,.