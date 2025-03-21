«Марис построил эту компанию своим трудом, сердцем и умом, заботясь о каждом сотруднике и клиенте. Он заложил основы цифрового общества, его упорный труд и смелость оставят значительный след в цифровизации Латвии.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Мариса, близким и всем, для кого его кончина стала большой утратой», — говорится в заявлении «ZZ Dats».

Прощание с Марисом состоится в пятницу, 21 марта, в 13.00 в Рижском крематории (ул. Вароню, 3А).

Коллега Мариса Дайнис Досбергс поделился эмоциональным постом в Facebook: «Сейчас мы все потрясены, опустошены. В последний раз мы виделись в твой день рождения. Полный оптимизма и веры. Веря, что ты все это преодолеешь своим оптимизмом, жизнелюбием и боевым духом. К сожалению...»