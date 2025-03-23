Турецкая лира испытывает значительное падение после новостей об аресте лидера основной оппозиции Экрема Имамоглу и последующих беспорядках. В течение дня валюта упала на 14,5% по отношению к доллару, хотя с тех пор частично восстановилась и сейчас торгуется примерно на 6% ниже. После девальвации лиры в 2023 году центральный банк позволял валюте постепенно обесцениваться. Однако нынешнее резкое падение может осложнить эту стратегию.

"В ближайшей перспективе это создает серьезную проблему для центрального банка. Инфляция, вероятно, ускорится в этом месяце, и политикам, вероятно, придется приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики, когда они встретятся в апреле (вместо того, чтобы снизить ставки еще на 250 базисных пунктов)", — написали аналитики Capital Economics в своей записке.

Арест Имамоглу также вызывает опасения относительно более широкой программы реформ в Турции. Отчасти это связано с потенциальным ослаблением институтов и верховенства закона в стране. Более того, это предполагает, что политические соображения могут иметь приоритет над экономическими в процессе принятия решений президентом Эрдоганом.

Ранее относительно легкий избирательный календарь давал некоторую уверенность в том, что турецкие политики смогут успешно восстановить макроэкономическую стабильность. Это было основано на предположении, что у политиков будет возможность проводить необходимые, хотя и болезненные, реформы. Однако сегодняшние события ставят под сомнение это предположение.

Слабая лира может усилить инфляцию в Турции, но также снизит стоимость турецкого экспорта, что сделает товары этой страны более привлекательными в том числе для России. Таким мнением с поделилась и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. "Ослабление лиры при торговле в национальных валютах может привести к снижению стоимости турецкого импорта в Россию и, как следствие, повышению конкурентоспособности турецких товаров. А поскольку Турция является важным торговым партнером России, изменения затронут разные секторы экономики – от продуктов питания до туризма", - отметила Фрумина.