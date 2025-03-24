Деиндустриализация завершена: поставлена точка в деле банкротства крупнейшего завода Латвии 2 3883

Бизнес
Дата публикации: 24.03.2025
LETA
Изображение к статье: Деиндустриализация завершена: поставлена точка в деле банкротства крупнейшего завода Латвии
ФОТО: Thought Co

Завершен процесс неплотежеспособности АО KVV Liepājas metalurgs.

Процедура прекращена в связи с выполнением плана удовлетворения требований кредиторов.

Курземский районный суд принял решение о прекращении дела о банкротстве "KVV Liepājas metalurgs" 19 марта 2025 года.

АО "KVV Liepājas metalurgs" было признано банкротом в сентябре 2016 года.

Вся территория "Liepājas metalurgs" площадью около 120 гектаров теперь принадлежит Специальной экономической зоне Лиепаи (СЭЗ) и самоуправлению города. В августе 2018 года между ними, Министерством экономики (МЭ) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) был подписан протокол о намерениях по развитию промышленного парка.

Согласно данным "Firmas.lv", убытки "KVV Liepājas metalurgs" в 2023 году составили 615 447 евро.

#Лиепаяс Металургс
Григорий Антонов
Григорий Антонов
Все статьи
