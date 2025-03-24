Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опять лекарства по старым ценам? В Латвии обнаружили, что деньги на аптечную реформу заканчиваются 2 1049

Бизнес
Дата публикации: 24.03.2025
LETA
Изображение к статье: Опять лекарства по старым ценам? В Латвии обнаружили, что деньги на аптечную реформу заканчиваются

Прошло почти три месяца с тех пор, как действуют новые принципы ценообразования на лекарства.

Одно из новшеств реформы - пошлина фармацевта, которую жители видят в аптечных чеках. Часть ее платит покупатель, а часть покрывает государство. На это в бюджете здравоохранения текущего года зарезервировано почти 10 млн евро, однако за два месяца уже потрачена четверть выделенного, и до конца года этих средств может оказаться недостаточно, сообщает телеканал TV3.

Сколько государственных денег потребуется, Министерство здравоохранения посчитало, опираясь на количество рецептов, принятых в аптеках в прошлые годы. Например, в 2024 году оно составило 13 миллионов.

Но в этом году количество выросло. Если в январе прошлого года до аптек дошло чуть более 1,3 млн рецептов, то в этом году - на 170 тыс. больше. В первом месяце года пошлина фармацевта обошлась государству в 1,3, а в феврале - в неполные 1,2 млн. Это означает, что к настоящему моменту уже потрачено почти 2,5 млн из выделенных на доплату фармацевтам денег.

Если тенденция не изменится, начисленное финансирование закончится уже в середине сентября.

В ведомстве рост спроса на лекарства объясняют высоким распространением гриппа. Но ошибка есть и в расчетах, поскольку не учтено, что в обороте по-прежнему сохраняется большое количество бумажных рецептов. Для получения государственных денег аптеки должны вводить в электронную систему и бумажные рецепты.

До реформы требование касалось только компенсируемых лекарств, и ведомство не следило за тем, сколько в обороте других бумажных рецептов. Теперь же подсчитано, что из 13 млн принятых аптеками в прошлом году рецептов примерно 2 млн были бумажными. (TV3.lv)

×
Читайте нас также:
#лекарства
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0
0
9
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео