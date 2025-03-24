Прошло почти три месяца с тех пор, как действуют новые принципы ценообразования на лекарства.

Одно из новшеств реформы - пошлина фармацевта, которую жители видят в аптечных чеках. Часть ее платит покупатель, а часть покрывает государство. На это в бюджете здравоохранения текущего года зарезервировано почти 10 млн евро, однако за два месяца уже потрачена четверть выделенного, и до конца года этих средств может оказаться недостаточно, сообщает телеканал TV3.

Сколько государственных денег потребуется, Министерство здравоохранения посчитало, опираясь на количество рецептов, принятых в аптеках в прошлые годы. Например, в 2024 году оно составило 13 миллионов.

Но в этом году количество выросло. Если в январе прошлого года до аптек дошло чуть более 1,3 млн рецептов, то в этом году - на 170 тыс. больше. В первом месяце года пошлина фармацевта обошлась государству в 1,3, а в феврале - в неполные 1,2 млн. Это означает, что к настоящему моменту уже потрачено почти 2,5 млн из выделенных на доплату фармацевтам денег.

Если тенденция не изменится, начисленное финансирование закончится уже в середине сентября.

В ведомстве рост спроса на лекарства объясняют высоким распространением гриппа. Но ошибка есть и в расчетах, поскольку не учтено, что в обороте по-прежнему сохраняется большое количество бумажных рецептов. Для получения государственных денег аптеки должны вводить в электронную систему и бумажные рецепты.

До реформы требование касалось только компенсируемых лекарств, и ведомство не следило за тем, сколько в обороте других бумажных рецептов. Теперь же подсчитано, что из 13 млн принятых аптеками в прошлом году рецептов примерно 2 млн были бумажными. (TV3.lv)