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Cо стороны правительства необходим контроль за ростом цен на продукты - Банк Латвии 0

Бизнес
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Cо стороны правительства необходим контроль за ростом цен на продукты - Банк Латвии
ФОТО: LETA

В Латвии в связи с ростом цен на продукты со стороны правительства необходимо уделять гораздо больше внимания укреплению конкуренции, заявил в четверг в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, пишет ЛЕТА.

«Рост цен на продукты действительно вызывает определённую тревогу», – сказал глава Банка Латвии, подчеркнув, что со стороны правительства необходима значительно большая вовлечённость в вопрос усиления конкуренции.

Он отметил, что рост цен на продукты частично определяется глобальными тенденциями, однако в определённой степени его формируют и внутренние факторы Латвии. «Здесь вопрос касается как роли Совета по конкуренции, так и проблем с цепочками поставок, если таковые потенциально имеются», – отметил Казакс.

В то же время глава Банка Латвии указал, что если в ближайшие месяцы рост цен начнёт замедляться, можно будет сказать, что ситуация нормализуется.

«Наиболее опасный этап инфляции уже давно позади, но уровень 3–3,5% всё же немного высоковат», – признал Казакс.

Как уже сообщалось, потребительские цены в Латвии в феврале этого года по сравнению с январём выросли на 0,8%, а за год – в феврале по сравнению с февралем 2024 года – увеличились на 3,7%. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 3%.

В феврале 2025 года по сравнению с январём наибольшее влияние на изменение общего уровня цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+0,3 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильём (+0,2 п.п.), транспортом (+0,2 п.п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,1 п.п.), досуг и культура (+0,1 п.п.), а также одежда и обувь (–0,1 п.п.).

За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%, а за год – на 5,7%.

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