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Импорт газа из России в ЕС в 2024 году вырос на 18% 0

Бизнес
Дата публикации: 27.03.2025
Deutsche Welle
Импорт газа из России в ЕС в 2024 году вырос на 18%

Страны Евросоюза в 2024 году стали закупать больше российского газа, несмотря на цель отказаться от энергоносителей РФ к 2027 году. Среди лидеров закупок - Италия, Чехия и Франция.

Государства ЕС в прошлом году увеличили импорт российского газа, несмотря на заявленную цель отказаться от энергоносителей РФ к 2027 году. Об этом говорится в докладе аналитического центра Ember, опубликованном в четверг, 27 марта.

По подсчетам центра, импорт газа из РФ в Евросоюз вырос на 18 процентов по сравнению с 2023 годом. При этом учитывался как сжиженный природный газ (СПГ), так и газ, поступающий в ЕС по трубопроводам.

По данным Ember, все чаще российский газ закупают Италия, Чехия и Франция. Импорт продолжит расти и в 2025 году, однако в этом нет необходимости, поскольку увеличения спроса на газ в ЕС не наблюдается, говорится в докладе.

Также отмечается, что цены на российский газ в течение 2024 года выросли на 59 процентов.

"Это скандал, что ЕС по-прежнему импортирует российский газ", - говорит один из авторов доклада Павел Чижак. - Вместо инвестирования в реальные альтернативы <...> с целью остановить российский импорт страны-члены ЕС сжигают деньги на дорогостоящие мощности по производству СПГ, которые даже не используются".

#евросоюз #газ
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