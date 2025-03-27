Объем потребленного природного газа в Латвии за два месяца снизился

Объем потребленного в Латвии природного газа за первые два месяца этого года сократился на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные Центральным статистическим управлением данные.

За первые два месяца 2025 года в Латвии потреблено 2,837 тераватт-часа (ТВт/ч) природного газа, тогда как за аналогичный период прошлого года было потреблено 3,263 ТВт/ч природного газа.

В том числе в феврале этого года в Латвии потреблено 1,654 ТВт/ч природного газа, что на 24,2% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В январе этого года в Латвии было потреблено 1,183 ТВт/ч природного газа, что на 38,8% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Ранее сообщалось, что объем потребленного в Латвии природного газа в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырос на 6,6% и составил 8,962 ТВт/ч.

В том числе в 2024 году больше всего природного газа потреблялось в январе - 1,932 ТВт/ч, что на 72,6% больше, чем за аналогичный месяц 2023 года; далее следовал февраль, когда было потреблено 1,331 ТВт/ч природного газа, что на 11% больше, и декабрь с 1,051 ТВт/ч природного газа, что на 16% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года.