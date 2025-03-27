«Тарифы повышены почти на 249%!» Tet объясняет изменения в тарифах на электроэнергию

Куда ни глянь, цены все растут! Недавно компания Tet объявила своим клиентам о том, что с 1 мая повышается плата за обслуживание по тарифному плану «Динамический». Чтобы выяснить причины изменений, портал la.lv связался с представителями Tet, которые объяснили ситуацию и ответили на важные вопросы.

Реагируя на изменения, один из жителей написал в социальных сетях: «Tet молодцы, вот как государственная компания должна зарабатывать деньги. Поднять плату за обслуживание почти на 249%! Прежняя цена была 0,0041 евро, а в итоге они подняли всем до 0,01430!».

Почему вводятся такие изменения? По словам представителей Tet, изменение платы за обслуживание связано «с увеличением расходов на содержание и предоставление услуг в секторе электроэнергетики». Например, в этом году будет осуществлен переход на 15-минутный торговый интервал, что требует корректировки систем, обрабатывающих данные как АО «Sadales tīkls», так и NordPool.

Дополнительные расходы связаны с введением правил господдержки в системе Tet, которые определены Правилами Кабинета министров о государственной помощи в отношении расходов на энергоснабжение, а также с недавними поправками к Правилам торговли электроэнергией, которые предусматривают изменения в принципах работы рынка электроэнергии и т. д.

Уже произошли изменения в предоставлении и администрировании новых услуг, включая внедрение Системы взаиморасчетов и Защищенной поддержки пользователей, а также замену платформы данных ОАО Sadales tīkls».

В компании сообщили, что с потребителями проводится индивидуальный инструктаж по изменениям - людям объясняют, что и почему.

Напомним: в предложении «Tet» потребители электроэнергии могут выбрать один из двух других тарифных планов с фиксированной ценой, но повышение платы за услуги коснется только клиентов «Динамического» тарифа.

Существует также тарифный план «Stabilais» (без платы за обслуживание) для малого и среднего потребления электроэнергии и тарифный план «Stabilais+» (с ежемесячной платой за обслуживание), который лучше подходит для потребителей с большим потреблением электроэнергии. Каждый человек может выбрать наиболее подходящий тариф в зависимости от своих привычек и потребностей.

По словам представителей Tet, «увеличение платы за обслуживание за каждый потребленный кВтч затрагивает только пользователей тарифного плана „Динамический“ (или биржевой), но в то же время мы хотели бы отметить, что услуга не имеет ежемесячной абонентской платы и минимального срока использования. В то же время мы хотели бы подчеркнуть, что Tet не меняла стоимость услуг по тарифному плану "Динамический" с момента введения услуги электроснабжения».

Подчеркивается, что, несмотря на планируемые изменения, люди все равно получат лучшее соотношение цены и качества в ежемесячном счете по сравнению с основными конкурентами.

«В отличие от своих крупнейших конкурентов, Tet не применяет ежемесячную абонентскую плату к своему биржевому тарифу. Поэтому даже после планируемых изменений большинство пользователей тарифа "Динамический" получат более низкий ежемесячный счет по сравнению с общей стоимостью биржевого тарифа у других операторов».

Отвечая на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время какие-либо дальнейшие изменения, Tet сказал: «Для существующих клиентов цены остаются неизменными».