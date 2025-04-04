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Автогигант нанес ответный удар США 3 8657

Бизнес
Дата публикации: 04.04.2025
BB.LV
Автогигант нанес ответный удар США
ФОТО: Global Look Press

Reuters: Nissan приостановит прием заказов на Infiniti QX50 и QX55 для США.

Руководство японского концерна Nissan приняло решение приостановить прием заказов на новые премиальные кроссоверы Infiniti QX50 и QX55 для клиентов из США. Об ответном ударе автогиганта в развязанной Соединенными Штатами торговой войне сообщает Reuters.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп утвердил повышение пошлин для продукции из 185 стран. Ужесточение таможенной политики США затронуло в том числе иностранных производителей автомобилей и комплектующих к ним. Для компаний, производящих свою продукцию за пределами Соединенных Штатов, импортные тарифы составят 25 процентов. Главным условием для смягчения мер Трамп назвал перенос выпуска на территорию США.

Повышение пошлин вынудило руководство Nissan пойти на ответные меры. Премиальные внедорожники Infiniti QX50 и QX55 пользуются высоким спросом в США. Подобные автомобили выпускаются на заводе в Мексике, в отношении товаров из которой также действуют пошлины в размере 25 процентов от таможенной стоимости. Приостановка заказов на эти модели для американского рынка может ударить по потребительским привычкам рядовых граждан Соединенных Штатов. Вместе с тем производство подобных кроссоверов, предназначенных для других рынков, продолжится, заключается в материале.

Еще два автогиганта, напротив, решили прислушаться к советам Трампа и перенести часть производства на территорию США. Речь идет о шведском концерне Volvo и немецком Mercedes-Benz. Руководство первого после ввода американских пошлин задумалось о наращивании выпуска своих машин на заводе, расположенном в Южной Каролине, а второго — о переносе выпуска одной из популярных моделей в Соединенные Штаты.

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(3)
  • Ч
    Чангл
    5-го апреля

    Вот именно, ударит по потребителям. А Инфинити покупают или русские или американские потребители. Поэтом этот удар самому себе в нос. Вроде бы ударил, но только тебе больно

    25
    22
  • EM
    Evgen Mel
    5-го апреля

    Удар они нанесли по своей прибыли ) кто придумывает такие статьи? )))

    44
    19
  • LdV
    Leonīds Vinogradovs
    Evgen Mel
    6-го апреля

    Как я понимаю основной план Трампа успешно выполняется, он хотел сделать так что бы промышленность пришла в США и вот она идёт, да на не сговорчивых будут работать пошлины, но ведь американцы пока могут ездить и на том что у них есть, а к тому времени как их транспорт придёт в негодность торговые войны завершатся победой Трампа, и товары опять вернут прежние цены.

    39
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