Baltijas balss logotype

Бизнес в Латвии: отрасли между оптимизмом и пессимизмом 1 846

Бизнес
Дата публикации: 04.04.2025
LETA
Бизнес в Латвии: отрасли между оптимизмом и пессимизмом

В марте текущего года по сравнению с февралем улучшилось настроение предпринимателей, работающих в строительстве и обрабатывающей промышленности, но ухудшилось настроение в розничной торговле и сфере услуг, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В марте показатель уверенности, характеризующий настроение предпринимателей в строительстве, составил минус 8,6, что свидетельствует о пессимизме, однако по сравнению с февралем он улучшился на два процентных пункта. Так как строительство - отрасль сезонная, настроение строителей достигает самого низкого значения каждый год в декабре, но существенно улучшается в первые месяцы следующего года.

В марте по сравнению с февралем показатель уверенности в специализированном строительстве вырос на 6,7 процентных пункта, а в строительстве зданий - на 4,1 процентных пункта. В свою очередь, настроения предпринимателей в инженерном строительстве были положительными второй месяц подряд - 10,2 - и в марте достигли самого высокого значения с апреля 2023 года, сообщает ЦСУ. В марте наблюдалась большая активность в сегменте жилищного строительства. Например, известный девелопер "Bonava Latvija" объявил, что с инвестициями в размере 17 миллионов евро будет строить жилой комплекс "Šampētera kvartāls" в Пардаугаве.

Другая девелоперская компания "Kaamos" объявила о строительстве проекта "Poēzija" в Торнякалнсе за 7,5 млн евро. Планируется построить два жилых дома на 49 квартир. "Poēzija" - шестой проект эстонской компании "Kaamos в Риге. В обрабатывающей промышленности настроения вновь улучшились после временного ухудшения в январе, хотя в марте они все еще оставались отрицательными (минус 5,2). Из 23 отраслей обрабатывающей промышленности, обследованных ЦСУ в третьем месяце текущего года по сравнению с предыдущим месяцем в 11 отраслях настроения предпринимателей улучшились, в десяти - ухудшились, а в двух не изменились.

Читайте нас также:
#бизнес
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    6-го апреля

    😅😅😅😅

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Русские могут платить криптой в 300-400 местах, но скоро за это оштрафуют до 10 000 EUR
Рубль с биткойном не сошлись. Иконка видео
Гайана втрое больше Латвии, а теперь еще с перспективной нефтедобычей
Джорджтаун красив деревянным колониальным зодчеством. Иконка видео
Официальная минималка 1,09 доллара США в месяц: нефтяное проклятие Венесуэлы
Купюры имеют вертикальный дизайн, изначально приспособлены к пересчету в пачках.
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти 2 631
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать 337
Трудовые индусы хорошо вырабатывают ВВП. Иконка видео
План завести на Урал миллион гастарбайтеров из Индии вызвал панику 449
Шопинг стал национальной идеей Поднебесной. Иконка видео
Китайцы продали друг другу потребительских товаров на 6 800 000 000 000 долларов 335

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 25
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 22
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 28
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 45
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 63
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Наша Латвия
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней 84
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 25
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 22
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео