Бизнес в Латвии: отрасли между оптимизмом и пессимизмом

В марте текущего года по сравнению с февралем улучшилось настроение предпринимателей, работающих в строительстве и обрабатывающей промышленности, но ухудшилось настроение в розничной торговле и сфере услуг, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В марте показатель уверенности, характеризующий настроение предпринимателей в строительстве, составил минус 8,6, что свидетельствует о пессимизме, однако по сравнению с февралем он улучшился на два процентных пункта. Так как строительство - отрасль сезонная, настроение строителей достигает самого низкого значения каждый год в декабре, но существенно улучшается в первые месяцы следующего года.

В марте по сравнению с февралем показатель уверенности в специализированном строительстве вырос на 6,7 процентных пункта, а в строительстве зданий - на 4,1 процентных пункта. В свою очередь, настроения предпринимателей в инженерном строительстве были положительными второй месяц подряд - 10,2 - и в марте достигли самого высокого значения с апреля 2023 года, сообщает ЦСУ. В марте наблюдалась большая активность в сегменте жилищного строительства. Например, известный девелопер "Bonava Latvija" объявил, что с инвестициями в размере 17 миллионов евро будет строить жилой комплекс "Šampētera kvartāls" в Пардаугаве.

Другая девелоперская компания "Kaamos" объявила о строительстве проекта "Poēzija" в Торнякалнсе за 7,5 млн евро. Планируется построить два жилых дома на 49 квартир. "Poēzija" - шестой проект эстонской компании "Kaamos в Риге. В обрабатывающей промышленности настроения вновь улучшились после временного ухудшения в январе, хотя в марте они все еще оставались отрицательными (минус 5,2). Из 23 отраслей обрабатывающей промышленности, обследованных ЦСУ в третьем месяце текущего года по сравнению с предыдущим месяцем в 11 отраслях настроения предпринимателей улучшились, в десяти - ухудшились, а в двух не изменились.