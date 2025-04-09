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Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце марта составил 5,5% 1 617

Бизнес
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце марта составил 5,5%
ФОТО: LETA

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце марта этого года составил 5,5% от числа экономически активных жителей, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, свидетельствует опубликованная информация Государственного агентства занятости (ГАЗ), пишет ЛЕТА.

На конец марта 2025 года в ГАЗ было зарегистрировано в общей сложности 47 897 безработных, что на 1992 человека меньше, чем месяцем ранее, когда в агентстве были зарегистрированы 49 889 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце марта по-прежнему был в Рижском регионе — 4% от числа экономически активных жителей, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгале — 11,4%, что на 0,4 процентного пункта выше.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в конце марта составил 6,2% от числа экономически активных жителей, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.

В то же время в Земгале уровень зарегистрированной безработицы на конец марта составил 5,4%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, а в Видземе — 5%, что на 0,8 процентного пункта ниже.

В конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% от числа экономически активных жителей.

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#безработица
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(1)
  • Д
    Дед
    9-го апреля

    Зачем писать этот бред, реальная безработица 26%.

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