Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце марта составил 5,5%

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце марта этого года составил 5,5% от числа экономически активных жителей, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, свидетельствует опубликованная информация Государственного агентства занятости (ГАЗ), пишет ЛЕТА.

На конец марта 2025 года в ГАЗ было зарегистрировано в общей сложности 47 897 безработных, что на 1992 человека меньше, чем месяцем ранее, когда в агентстве были зарегистрированы 49 889 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце марта по-прежнему был в Рижском регионе — 4% от числа экономически активных жителей, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгале — 11,4%, что на 0,4 процентного пункта выше.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в конце марта составил 6,2% от числа экономически активных жителей, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.

В то же время в Земгале уровень зарегистрированной безработицы на конец марта составил 5,4%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, а в Видземе — 5%, что на 0,8 процентного пункта ниже.

В конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% от числа экономически активных жителей.