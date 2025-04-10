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Можете везти деньги: в инвестиционной среде Латвии заметили улучшения 1 1239

Бизнес
Дата публикации: 10.04.2025
LETA
Можете везти деньги: в инвестиционной среде Латвии заметили улучшения

В инвестиционной среде Латвии в этом году по сравнению с прошлым годом наблюдаются улучшения, сообщили агентству ЛЕТА представители Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) со ссылкой на предварительные результаты исследования "Sentiment Index".

В среду, 9 апреля, представители совета встретились с премьер-министром Эвикой Силиней. В ходе встречи представители иностранных инвесторов обратили внимание на три ключевые темы: оборону и безопасность, доступность и развитие человеческого капитала, а также сокращение бюрократии.

Председатель правления СИИЛ Рейнхолдс Шнайдерс подчеркнул, что геополитические вызовы можно превратить в возможности бизнеса в оборонном секторе, если у правительства есть четкая и продуманная стратегия и оно действует быстро, чтобы этими возможностями воспользоваться.

Однако для привлечения и удержания иностранных инвесторов, по словам Шнайдерса, правительству следует продолжать усилия по снижению бюрократической нагрузки и решению проблем на рынке труда.

СИИЛ дал рекомендации по улучшению действий рабочей группы для уменьшения бюрократии с целью повышения ее эффективности, а также призвал выделить успешные примеры для укрепления доверия к этой инициативе.

Согласно предварительным результатам "Sentiment Index", иностранные инвесторы заметили улучшения в инвестиционной среде по сравнению с предыдущим годом.

В дополнение Шнайдерс подчеркнул призыв иностранных инвесторов к более тесному сотрудничеству между странами Балтии.

26 мая этого года СИИЛ организует мероприятие в масштабе Балтии, на котором будут представлены результаты исследования об инвестиционной среде в странах Балтии и состоится их обсуждение вместе с представителями правительств Латвии, Литвы и Эстонии, а также представителями Еврокомиссии, Европейского инвестиционного банка, Северного инвестиционного банка, НАТО и Европейского банка реконструкции и развития.

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#инвестиции
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(1)
  • Д
    Дед
    10-го апреля

    Упаси Господи в Латвию привезти деньги, сразу на тебя навалятся всевозможные инспекции, которые быстро расскажут за что и где ты должен.

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