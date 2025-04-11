Грузооборот Рижского порта продолжает снижаться

В январе-марте грузооборот Рижского порта составил 4,352 млн тонн, что на 7,6% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предоставленные портом данные.

Больше всего за этот период перевалено сыпучих грузов - 2,074 млн тонн (-16,1% по сравнению с январем-мартом 2024 года). Перевалка генеральных грузов составила 1,965 млн тонн (-3%), наливных грузов - 312,4 тыс. тонн (+49,3%).

Контейнерных грузов в Рижском порту в январе-марте перевалено 428,9 тыс. тонн (-6,2%).

Древесины перевалено 696,6 тыс. тонн (+5,4%), сельскохозяйственных сыпучих грузов - 716 8 тыс. тонн (-21,3%).

Древесных гранул перевалено 541,4 тыс. тонн (+2,9%), щепы - 376,3 тыс. тонн (-11,2%).

В 2024 году грузооборот Рижского порта составил 18,062 млн тонн, что на 3,9% меньше 2023 года.

Рижский порт является крупнейшим в Латвии по перевалке грузов.