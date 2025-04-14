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Рынок серийных квартир - как нерушимая скала 1 1614

Бизнес
Дата публикации: 14.04.2025
LETA
Рынок серийных квартир - как нерушимая скала

28 тысяч или минимум 100 тысяч евро за квартиру? Именно такова разница цен между самым популярным выбором покупателей - двухкомнатной квартирой без ремонта в хрущевке или квартирой в новостройке в Риге.

Это также объясняет, почему в 2024 году наблюдалось наибольшее число покупок на рынке серийного жилья за последние одиннадцать лет. Хотя участникам рынка недвижимости казалось, что рынок довольно вялый, по данным компании "Arco Real Estate", общее количество сделок по сравнению с 2023 годом выросло почти во всех сегментах, включая новостройки и квартиры в центре Риги.

В 2024 году были зарегистрированы 5593 сделки по приобретению серийных квартир, что на 15% больше 2023 года. Возможно, в этом году можно ожидать большего оживления в сегменте новых проектов, но и рынок серийных квартир по-прежнему будет привлекать покупателей.

Как отмечает член правления "Arco Real Estate" Марис Лаукалейс, одной из причин такого роста является ситуация на рынке новых проектов, который ранее серьезно тормозило повышение ставки "Euribor" и, соответственно, значительный рост выплат по ипотечным кредитам. "Очевидно, люди пришли к выводу, что лучше купить квартиру в старом доме, чем брать слишком большой кредит", - отмечает эксперт.

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#недвижимость #квартира
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Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го апреля

    Вряд ли эти новостройки простоят столько, сколько стоят Агенскалнские сосны или Кенгарагс. Про девятиэтажки всех других микрорайонов скромно умолчу, ибо при их строительстве и закладке фундаментов использовался цемент марки 400 - 500, а теперь используют цемент марки 100, в лучшем случае 200, которые раньше шли на создание внутренних панелей и на штукатурку! Вот потому и стоят эти многоэтажки 70 лет и стоять ещё будут столько же. Ведь стоят же в Риге многоэтажные дома по всему центру и сто и больше лет!

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