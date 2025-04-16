В США он будет потреблять больше электричества, чем производство алюминия, стали, цемента, химикатов и всех других энергоемких товаров вместе взятых.

К 2030 году потребление электроэнергии дата-центрами по всему миру более чем удвоится — с 415 до 945 ТВт·ч, что сравнимо с энергопотреблением всей современной Японии. Это ключевой вывод первого доклада Международного энергетического агентства (МЭА) о влиянии развития искусственного интеллекта на глобальную энергетику.

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно развивается и больше не является объектом чисто исследовательского интереса. ИИ стал ключевой технологией с рыночной капитализацией в триллионы долларов. Согласно докладу, опубликованному 10 апреля на сайте МЭА, рыночная капитализация компаний, связанных с ИИ, в индексе S&P 500 выросла примерно на 12 триллионов долларов США с 2022 года.

ИИ становится общедоступной технологией. И преобразования, которые он с собой несет, сравнимы с появлением электричества. «На сегодняшний день он может генерировать тексты и видео, ускорять научные открытия в таких областях, как медицина или материаловедение, делать производственных роботов умнее и продуктивнее, управлять коммерческими такси в сложных городских ландшафтах и обнаруживать угрозы критической инфраструктуре», — напоминают для начала эксперты агентства.

«Энергетический голод» цифровых гигантов

Согласно исследованию МЭА, дата-центры по данным 2024 года, потребляли около 1,5% мировой электроэнергии, что составляет 415 тераватт-часов (ТВт·ч). С 2017 года этот показатель растет примерно на 12% ежегодно — в четыре раза быстрее, чем общемировое потребление электроэнергии.

Географическое распределение этой нагрузки крайне неравномерно. В 2024 году на США приходилось 45% мирового потребления электроэнергии дата-центрами, на Китай — 25%, на Европу — 15%. При этом почти половина мощностей дата-центров США сконцентрирована всего в пяти региональных кластерах, что создает значительную локальную нагрузку на энергосистемы.

К концу десятилетия прогноз МЭА указывает на революционные изменения в структуре энергопотребления:

«В США дата-центры будут потреблять больше электричества, чем производство алюминия, стали, цемента, химикатов и всех других энергоемких товаров вместе взятых».

Учитывая растущие потребности дата-центров в электроэнергии, эксперты указывают на необходимость разнообразить источники — «диверсифицировать энергетический портфель». При этом согласно прогнозам МЭА, возобновляемые источники должны, надеются эксперты, обеспечить около половины глобального увеличивающегося спроса, что составит дополнительно более 450 ТВт·ч к 2035 году. Этот расчет строится на их экономической привлекательности, быстром внедрении и ориентацией технологических компаний на использование «зеленой» энергии.

При этом отмечается, что природный газ будет играть существенную роль, особенно в США, где прогнозируется увеличение производства электроэнергии на 175 ТВт·ч для удовлетворения потребностей дата-центров. Атомная энергетика внесет «сопоставимый вклад», преимущественно в Китае, Японии и США. Там ожидается введение в эксплуатацию первых так называемых «малых модульных реакторов» около 2030 года.