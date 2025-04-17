Swedbank вводит новые правила работы с клиентами: с кем банк планирует разорвать договор?

Не нравиться? Давай, до свиданья! «Если Вы используете продукты или услуги, на которые влияют изменения правил, но Вы с ними не согласны, Вы можете отказаться принимать изменения и бесплатно расторгнуть договор до 27.06.2025», – сообщает Swedbank.

Впрочем, не все зависит от клиентов. Банк оставляет за собой право единолично расторгнуть договора с клиентурой. И приводит пару десятков причин, по которым не хочет иметь дело с латвийским вкладчиком.

«Мы можем в одностороннем порядке расторгнуть любой договор, соглашение и деловые отношения с Вами без соблюдения сроков уведомления, включая немедленное расторжение и без компенсации убытков, – строго предупреждают в Swedbank.

Все причины внесения клиента в банковский «черный список» перечислять долго, поэтому назовем лишь некоторые из них. Итак, Swedbank может разорвать отношения с клиентом, если:

– сотрудничество с Вами создаёт или может создать для Нас неприемлемый риск отмывания преступно полученных средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, санкций или репутационный риск (например, Ваша хозяйственная деятельность, вовлечённые лица/партнёры, Ваша личная или профессиональная деятельность связаны с санкционированными лицами или территориями либо против них введены санкции, Вы сами являетесь объектом санкций или работаете в сфере с высоким риском, не обеспечивая должное управление этими рисками);

– Мы не можем выполнить обязательства, возложенные на Нас законодательством, включая проведение должной проверки, необходимой для управления вышеуказанными рисками;

– Вы не предоставили Нам или не обновили требуемую информацию или документы, включая документы, подтверждающие Ваше право пребывания в Латвийской Республике;

– у Нас имеются подозрения, что Вы используете Наши Услуги для отмывания денег, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения, обхода или нарушения санкций, мошеннической или другой незаконной деятельности;

– Вы не выполняете свои обязательства перед Нами или компанией группы Swedbank либо у Нас имеются основания полагать, что Вы не будете выполнять их в будущем;

– Вы осуществляете предпринимательскую деятельность без необходимой регистрации или лицензии.

Также в Swedbank заявляют: «Мы можем не обслуживать Вас и отказать в выполнении Вашего распоряжения, если есть подозрение, что Вы находитесь в состоянии алкогольного или токсического опьянения».

Даже после прекращения обслуживания счёта и его закрытия, продолжают действовать тарифы на обслуживание.