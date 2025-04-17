Baltijas balss logotype

Swedbank вводит новые правила работы с клиентами: с кем банк планирует разорвать договор? 3 10778

Бизнес
Дата публикации: 17.04.2025
BB.LV
Swedbank вводит новые правила работы с клиентами: с кем банк планирует разорвать договор?

Крупнейший банк Латвии меняет правила предоставления услуг жителям страны. Новые правила вступят в силу уже 28 июня 2025 года.

Не нравиться? Давай, до свиданья! «Если Вы используете продукты или услуги, на которые влияют изменения правил, но Вы с ними не согласны, Вы можете отказаться принимать изменения и бесплатно расторгнуть договор до 27.06.2025», – сообщает Swedbank.

Впрочем, не все зависит от клиентов. Банк оставляет за собой право единолично расторгнуть договора с клиентурой. И приводит пару десятков причин, по которым не хочет иметь дело с латвийским вкладчиком.

«Мы можем в одностороннем порядке расторгнуть любой договор, соглашение и деловые отношения с Вами без соблюдения сроков уведомления, включая немедленное расторжение и без компенсации убытков, – строго предупреждают в Swedbank.

Все причины внесения клиента в банковский «черный список» перечислять долго, поэтому назовем лишь некоторые из них. Итак, Swedbank может разорвать отношения с клиентом, если:

– сотрудничество с Вами создаёт или может создать для Нас неприемлемый риск отмывания преступно полученных средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, санкций или репутационный риск (например, Ваша хозяйственная деятельность, вовлечённые лица/партнёры, Ваша личная или профессиональная деятельность связаны с санкционированными лицами или территориями либо против них введены санкции, Вы сами являетесь объектом санкций или работаете в сфере с высоким риском, не обеспечивая должное управление этими рисками);

– Мы не можем выполнить обязательства, возложенные на Нас законодательством, включая проведение должной проверки, необходимой для управления вышеуказанными рисками;

– Вы не предоставили Нам или не обновили требуемую информацию или документы, включая документы, подтверждающие Ваше право пребывания в Латвийской Республике;

– у Нас имеются подозрения, что Вы используете Наши Услуги для отмывания денег, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения, обхода или нарушения санкций, мошеннической или другой незаконной деятельности;

– Вы не выполняете свои обязательства перед Нами или компанией группы Swedbank либо у Нас имеются основания полагать, что Вы не будете выполнять их в будущем;

– Вы осуществляете предпринимательскую деятельность без необходимой регистрации или лицензии.

Также в Swedbank заявляют: «Мы можем не обслуживать Вас и отказать в выполнении Вашего распоряжения, если есть подозрение, что Вы находитесь в состоянии алкогольного или токсического опьянения».

Даже после прекращения обслуживания счёта и его закрытия, продолжают действовать тарифы на обслуживание.

Читайте нас также:
#swedbank
9
0
0
109
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го апреля

    шведские банки это недорозумение в мире банков. днище полное

    112
    12
  • ЯО
    Яшка Одесский
    17-го апреля

    Латвии выгодно ВСЁ на чём можно отмыть деньги! Искусство воровать деньги они очень хорошо уже освоили!

    211
    12
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го апреля

    А можно запретить деятельность Шведбанка в Латвии? Потому что у "Нас имеются подозрения, что Вы используете Наши Услуги для отмывания денег, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения, обхода или нарушения санкций, мошеннической или другой незаконной деятельности". Ибо такие деньги за "обслуживание" могут драть только отпетые мошенники. Про финансирование войны на Украине и прочие аспекты поддержки терроризма я уже и не упоминаю...

    443
    32
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Русские могут платить криптой в 300-400 местах, но скоро за это оштрафуют до 10 000 EUR
Рубль с биткойном не сошлись. Иконка видео
Гайана втрое больше Латвии, а теперь еще с перспективной нефтедобычей
Джорджтаун красив деревянным колониальным зодчеством. Иконка видео
Официальная минималка 1,09 доллара США в месяц: нефтяное проклятие Венесуэлы
Купюры имеют вертикальный дизайн, изначально приспособлены к пересчету в пачках.
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти 2 637
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать 342
Трудовые индусы хорошо вырабатывают ВВП. Иконка видео
План завести на Урал миллион гастарбайтеров из Индии вызвал панику 454
Шопинг стал национальной идеей Поднебесной. Иконка видео
Китайцы продали друг другу потребительских товаров на 6 800 000 000 000 долларов 337

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 12
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 18
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 32
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 41
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 53
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 87
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 12
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 18
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео