В ближайшие месяцы рост цен на услуги замедлится - экономисты Банка Латвии

В ближайшие месяцы рост цен на услуги будет замедляться, поскольку рост заработных плат больше не такой стремительный, как в прошлом году, пишут экономисты Банка Латвии Иева Опмане и Андрей Бессонов на портале Makroekonomika.lv, сообщает LETA.

После значительного скачка в 2023 году инфляция в сфере услуг в январе прошлого года снизилась до 4,9%. С тех пор она вновь возросла и в марте этого года составила 5,8%.

Тенденции инфляции в сфере услуг экономисты объясняют изменениями в заработной плате и других издержках со временем. Средний рост зарплат в Латвии уже несколько лет остаётся высоким — в прошлом году он составил почти 10%. При таком стремительном и длительном увеличении зарплат, если производительность растёт медленнее, а одновременно увеличиваются и другие производственные издержки, предприятиям может приходиться повышать цены.

Рост инфляции в ряде услуг, по мнению экономистов, представляет собой корректировку цен вслед за ростом зарплат, вызванным первым инфляционным всплеском. Об этом свидетельствует инфляция регулируемых цен — на билеты в музеи, выдачу паспортов, автобусные и железнодорожные билеты и прочее. Эти цены меняются редко, но при пересмотре растут значительно, учитывая накопленные со временем издержки.

Другая категория регулируемых цен — вывоз мусора и канализационные услуги — не только подлежит регулированию, но и включает существенную энергетическую составляющую, из-за чего изменяется чаще, в зависимости от ситуации с ценами на энергоресурсы.

Таким образом, экономисты делают вывод, что в условиях низкой инфляции и относительной стабильности цен на энергоресурсы, которые ожидаются в этом году, инфляция регулируемых услуг во второй половине года также должна существенно снизиться.

По мнению экономистов, примечательным стало также желание населения (и туристов) в декабре тратить больше на отдых и хорошее настроение — благодаря эффекту «Рождественской ярмарки». Это временно подняло инфляцию в секторе услуг выше 6%. Однако рост цен на размещение был краткосрочным, и этот эффект уже исчез из январских данных.

Цены на телекоммуникационные услуги часто пересматриваются в начале года. Последний существенный рост наблюдался в марте прошлого года, поэтому экономисты считают, что поставщики уже включили в стоимость все издержки, вызванные высокой инфляцией.

Рост цен на трудоёмкие услуги, включая услуги общественного питания, которые составляют основную часть сектора, также медленно, но последовательно снижается. Эта тенденция соответствует оценкам Банка Латвии о передаче роста зарплат в цены этих услуг.

Учитывая решение правительства замедлить рост зарплат в государственном секторе, экономисты ожидают, что рост заработных плат в частном секторе также снизится, а инфляция в сфере трудоёмких и других услуг будет ниже.

В целом, рост цен на услуги останется одной из наиболее заметных составляющих инфляции в этом году, однако он будет ниже, чем в прошлом, прогнозируют экономисты Банка Латвии.