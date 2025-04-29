Летняя работа для школьников Латвии: зарплата – не меньше 740 евро в месяц

Со следующего вторника, 6 мая, школьники смогут регистрироваться на сайте Государственного агентства занятости (ГАЗ) на летнюю работу, сообщил на пресс-конференции министр благосостояния Рейнис Узулниекс.

Министр призвал школьников быть активными и получить первый опыт работы. В этом году на призыв Министерства благосостояния обеспечить рабочие места для школьников откликнулись 950 работодателей, которые предложат работу 13 700 школьникам. Из госбюджета на программу летней занятости школьников в этом году выделено 5,4 млн евро, что по сравнению с прошлым годом на 1 млн евро больше.

Директор ГАЗ Эвита Симсоне рассказала, что в этом году с 6 мая по 18 августа учащиеся учреждений общего среднего образования, специальных учебных заведений и учреждений профессионального образования в возрасте от 15 до 20 лет смогут пройти электронную регистрацию на сайте ГАЗ nva.gov.lv.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, 80% молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет выданы идентификационные карты, школьники также смогут аутентифицироваться с помощью "Smart-ID", через интернет-банк или другие официальные средств идентификации Европейского союза.

Если у школьника нет таких инструментов идентификации, он должен обратиться в местный филиал ГАЗ, где ему помогут зарегистрироваться сотрудники.

Директор ГАЗ сообщила, что больше всего рабочих мест для школьников предлагают предприятия оптовой и розничной торговли по всей Латвии, учреждения государственного управления и самоуправлений, предприятия гостиничного сектора и общепита, ИТ-компании и другие.

Как сообщалось, работодатель, который при поддержке ГАЗ предоставит работу школьнику, получит дотацию для выплаты ему зарплаты в размере 50% от минимальной зарплаты.

Если работодатель трудоустроит школьника с инвалидностью, дотация будет в размере минимальной зарплаты.

ГАЗ оплачивает проверку здоровья школьников, если это предусмотрено нормативными актами об обязательных проверках здоровья, а также страховку от несчастных случаев на рабочем месте.

Кроме того, ГАЗ выделит дотацию на зарплату сотрудников, которые будут руководить работой школьников. Работодатель в свою очередь должен обеспечить софинансирование зарплаты школьника, уплату налогов и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Месячная зарплата школьника за работу на полную ставку должна быть по меньшей мере в размере установленной в стране минимальной зарплаты - 740 евро до уплаты налогов.

В рамках программы учащиеся могут работать от двух недель до двух месяцев.