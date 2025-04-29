Baltijas balss logotype

Летняя работа для школьников Латвии: зарплата – не меньше 740 евро в месяц 1 1289

Бизнес
Дата публикации: 29.04.2025
BB.LV
Летняя работа для школьников Латвии: зарплата – не меньше 740 евро в месяц

Со следующего вторника, 6 мая, школьники смогут регистрироваться на сайте Государственного агентства занятости (ГАЗ) на летнюю работу, сообщил на пресс-конференции министр благосостояния Рейнис Узулниекс.

Министр призвал школьников быть активными и получить первый опыт работы. В этом году на призыв Министерства благосостояния обеспечить рабочие места для школьников откликнулись 950 работодателей, которые предложат работу 13 700 школьникам. Из госбюджета на программу летней занятости школьников в этом году выделено 5,4 млн евро, что по сравнению с прошлым годом на 1 млн евро больше.

Директор ГАЗ Эвита Симсоне рассказала, что в этом году с 6 мая по 18 августа учащиеся учреждений общего среднего образования, специальных учебных заведений и учреждений профессионального образования в возрасте от 15 до 20 лет смогут пройти электронную регистрацию на сайте ГАЗ nva.gov.lv.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, 80% молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет выданы идентификационные карты, школьники также смогут аутентифицироваться с помощью "Smart-ID", через интернет-банк или другие официальные средств идентификации Европейского союза.

Если у школьника нет таких инструментов идентификации, он должен обратиться в местный филиал ГАЗ, где ему помогут зарегистрироваться сотрудники.

Директор ГАЗ сообщила, что больше всего рабочих мест для школьников предлагают предприятия оптовой и розничной торговли по всей Латвии, учреждения государственного управления и самоуправлений, предприятия гостиничного сектора и общепита, ИТ-компании и другие.

Как сообщалось, работодатель, который при поддержке ГАЗ предоставит работу школьнику, получит дотацию для выплаты ему зарплаты в размере 50% от минимальной зарплаты.

Если работодатель трудоустроит школьника с инвалидностью, дотация будет в размере минимальной зарплаты.

ГАЗ оплачивает проверку здоровья школьников, если это предусмотрено нормативными актами об обязательных проверках здоровья, а также страховку от несчастных случаев на рабочем месте.

Кроме того, ГАЗ выделит дотацию на зарплату сотрудников, которые будут руководить работой школьников. Работодатель в свою очередь должен обеспечить софинансирование зарплаты школьника, уплату налогов и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Месячная зарплата школьника за работу на полную ставку должна быть по меньшей мере в размере установленной в стране минимальной зарплаты - 740 евро до уплаты налогов.

В рамках программы учащиеся могут работать от двух недель до двух месяцев.

Читайте нас также:
#школьники #сезонная работа
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Александр
    30-го апреля

    Летняя работа для школьников Латвии: зарплата – не меньше 740 евро в месяц. В 2024 году зарплата бывшего главы компании Мартина Гаусса составила 838 568 евро. Консолидированный убыток airBaltic за 2024 год составил 118,159 миллиона евро.

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Русские могут платить криптой в 300-400 местах, но скоро за это оштрафуют до 10 000 EUR
Рубль с биткойном не сошлись. Иконка видео
Гайана втрое больше Латвии, а теперь еще с перспективной нефтедобычей
Джорджтаун красив деревянным колониальным зодчеством. Иконка видео
Официальная минималка 1,09 доллара США в месяц: нефтяное проклятие Венесуэлы
Купюры имеют вертикальный дизайн, изначально приспособлены к пересчету в пачках.
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти 2 639
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать 343
Трудовые индусы хорошо вырабатывают ВВП. Иконка видео
План завести на Урал миллион гастарбайтеров из Индии вызвал панику 454
Шопинг стал национальной идеей Поднебесной. Иконка видео
Китайцы продали друг другу потребительских товаров на 6 800 000 000 000 долларов 337

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 16
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 23
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 34
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 44
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 54
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 89
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 16
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 23
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео