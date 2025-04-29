Убыточная почта за 5,6 млн евро продает кусок земли возле Рижского вокзала

Государственное АО «Latvijas Pasts» выставило на продажу земельный участок площадью 8877 квадратных метров, расположенный рядом с Рижским центральным железнодорожным вокзалом, по адресу ул. Сатеклес 2b.

В компании указывают, что недвижимость находится на перекрёстке улиц Элизабетес и Сатеклес. По указанному адресу находится бизнес-центр «Origo One».

Для начала почтовики хотят 5,61 миллиона евро (630 евро/кв.метр), но надеются, что в ходе аукциона цена вырастет.

А что с новеньким бизнес-центром. Новый владелец может его снести? Нет. Покупателю земельного участка придется принять на себя все юридические обязательства арендодателя, а также поток расходов, связанные с данным земельным участком.

Планируется, что в случае отчуждения объекта «Latvijas Pasts» направит полученные средства на развитие, чтобы реализовать какие-то неназванные проекты.

«Latvijas Pasts» выставляет на аукционы недвижимость не от хорошей жизни.

Ранее сообщалось, что оборот «Latvijas Pasts» в прошлом году составил 93,797 миллиона евро, что на 13,4% меньше, чем в 2023 году. При этом компания понесла убытки в размере 195 356 евро по сравнению с прибылью годом ранее.