Наибольший интерес представляет индустриальный раздел — судя по всему, ведомство Викторса Валайниса рассчитывает на промышленный прорыв республики в самые ближайшие годы. Но, как уже отмечалось, экономика становится все более государственной…

Экономику вытянет оборонка

Основополагающим документом промышленного роста становится Стратегия поддержки оборонной индустрии и инноваций до 2036 года. "Она определяет амбициозные цели…" — анонсирует ведомство В. Валайниса. В частности:

национальные компании выполняют 30% объемов заказов армии;

для ВПК обеспечивается административный "зеленый коридор";

в материально–техническом обеспечении Национальных вооруженных сил будет выстроен "полный жизненный цикл";

командование НВС будет проводить оперативный диалог с промышленниками по удовлетворению армейских надобностей, закупкам, инновационным программам и т. д.

Предполагается определяющая роль Латвийского агентства инвестиций и развития в реализации программ ВПК, на которые Минэкономики потратит 80 000 000 евро из специального инвестиционного фонда.

В ближайшее время предполагается развернуть производство 29 перспективных продуктов т. н. двойного назначения, применимых как в военных, так и в гражданских целях. На каждую линию продукции выделяется 1 миллион евро.

Свою роль призваны сыграть государственный полубанк Altum, через который будет выделено 98 миллионов евро для льгот на производственный капитал, а также государственное ООО Possessor (ранее Агентство приватизации). В функции последнего войдет создание материальных резервов — товаров первой необходимости и нефтепродуктов.

Ожидается, что новая модель закромов родины будет реализована к 2029 году, обеспечив 100% владения государством углеводородными топливными резервами. По оценкам Минэкономики, это сэкономит для бюджета 877 миллионов евро.

Между прочим, Possessor уже "объявлена часть закупок", что позволит получить свою часть прибыли предприятиям пищевой промышленности.

Ну а что касается воздушного транспорта, то Минэкономики пока вынесло его за скобки: "Мы разработали правовое регулирование, предусматривающее освобождение от обязанности платы за услугу за потребленное авиационное топливо, предусмотрев при этом, что авиационная отрасль сама поддерживает резервы безопасности".

Большая химия и экспорт энергии

Рывок, по мнению Министерства экономики, должен быть совершен и по линии возобновляемых ресурсов. Тут сразу несколько направлений наступления:

"Использование климатически нейтральных технологий — "зеленый водород" и производство химических соединений из него. Новые экспортные ниши — аммиак, синтетическое транспортное топливо, искусственный метан и др. химические вещества.

Развитие латвийских ветропарков на лесных землях страны и совместный ветропроект Латвии и Эстонии ELWIND — новая цепочка стоимости, основанная на доступной, экономически выгодной и зеленой энергии.

Латвия движется к статусу стабильного государства–экспортера электроэнергии, обеспечивая латвийским производителям и экспортерам самую низкую в регионе цену на электричество, проактивную доступность мощностей в соответствии с потребностями народного хозяйства".

Министерство экономики разработало рамочный документ долгосрочного развития энергетических технологий до 2035 года, ныне находящийся на стадии согласования. План "предусматривает конкретные решения по росту потребления электроэнергии, озеленению промышленности и укреплению конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, где важную роль играет увеличение объема локальной составляющей технологий долгосрочной энергии".

Латвии предстоит "укреплять существующую индустрию, способствуя ее декарбонизации и устойчивому энергопотреблению, особенно в промышленности, способствуя внедрению целей Национального энергетического и климатического плана, одновременно укрепляя конкурентоспособность индустрии".

Чистый бизнес и улавливание CO2

Компаниям, применяющим "зеленые" технологии, обещается "специальная регуляционная среда". Вот, в частности, что ожидает инновационный бизнес:

"Оказание поддержки предприятиям, включающим меры, позволяющие предпринимателям оплачивать высшее образование работников, доступность поддержки предпринимателям для возможностей переквалификации, повышение потенциала знаний, а также создание системы рынка труда (повышения доступности человеческого капитала). Развивать короткие программы профессионального образования и обучающие инициативы, готовящие рабочую силу для внедрения "зеленых" технологий".

Разумеется, традиционные для ЛР отрасли промышленности при этом никуда не исчезнут, в частности, весьма грязное производство стройматериалов.

Но и тут обещаны революционные решения: "Разработка оптимального решения по улавливанию, использованию, перевозке и хранению двуокиси углерода как для нужд производства цемента, так и для нужд других потенциальных латвийских производителей, а также оценка экспорта услуги по хранению двуокиси углерода". Можно предположить, что в своей промышленной политике Минэкономики готово допустить и некую финансовую интригу, введя на рынок определенные деривативные механизмы. Так, в документе В. Валайниса упоминается термин blended finance (смешанное финансирование). Смешав, таким образом, публичное с приватным, ведомство попытается расширить круг агентов реиндустриализации.

Что будет на практике, пока неясно — но в известных кругах консалтинга и финтека, подобные планы явно вызовут прилив энтузиазма.

Объем нового электричества — две Кегумские ГЭС

Если в плановой экономике основным показателем Латвии являлся валовый выпуск продукции — отчеты ЦСУ рапортовали о произведенных электропоездах, микроавтобусах, радиоприемниках, стиральных машинах и телефонных аппаратах — то сейчас отыскать нужный показатель не так просто.

Стоимостное выражение промпродукции весьма условно — ведь на него влияет инфляция. А потому именно энергетический баланс Латвии является первоочередным индикатором. В этом плане Министерство экономики утверждает, что позитивную роль сыграет даже "сбор остатков тепла". Но, конечно же, рассчитывает на реализацию международных мегапроектов, в рамках курса ЕС на "чистую промышленность".

Так, в 2029 году будет организован аукцион на право использования лицензионной площади в море для обустройства ветропарка ELWIND. Победивший на аукционе застройщик сможет заключить договор об использовании территории и производстве электроэнергии и начать строительство оффшорного ветропарка.

"В соответствии с Национальным энергетическим и климатическим планом и ходом проекта" морской проект предполагается принять в эксплуатацию к 2035 году. Но, как говорится, есть нюансы: "Это зависит от ряда факторов, как, например, от цепочек поставок, т. е. имеющихся ресурсов и их доступности, необходимых для создания ветропарка на берегу".

И тут Министерство экономики Латвии вновь играет в государственное народное хозяйство на минималках:

"АО Latvenergo, учредив ООО Latvijas vēja parki, осуществляет реализацию стратегически важных для Латвии проектов ветропарков на землях государственных лесов общей мощностью не менее 800 МВт. Latvijas vēja parki в июле 2023 года начало процедуры оценки воздействия на окружающую среду на 8 различных территориях, расположенных во всех культурно–исторических краях Латвии".

Рассматривая установленную мощность морского ELWIND — ее максимальное значение указывается в 1000 МВт, можем сравнить ее с пионером республиканской электроэнергетики, Кегумской ГЭС, вырабатывающей чуть более 500 МВт. Вроде бы здорово, но учтем, что эстонские партнеры заберут себе никак не меньше половины…

Однако и навар остается. Проект "позволяет Латвии проактивно привлекать инвестиции и способствовать развитию инноваций в трех областях интеллектуальной стратегии специализации: интеллектуальная энергетика, информационно–коммуникационные технологии, умные материалы, технологии и инженерные системы".

"У Латвии очень хорошая локация, а также подходящие порты, которые, развивая и приспосабливая свою инфраструктуру, могли бы предоставлять свои услуги ветропаркам Эстонии, Швеции, Литвы… как во время их строительства, так и при их эксплуатации".

Действительно, чем же еще заняться нашим любимым портам, которые в концепции Минэкономики точно так же не фигурируют в своем первородном качестве обеспечения транзита между Востоком и Западом…

"Рига как экономический двигатель"

Естественно, в преддверии муниципальных выборов господин Валайнис, как представитель вполне конкретной политической силы, сделал упор на народнохозяйственную роль столицы.

В крупнейшем городе ЛР министр, в частности, усматривает: "развитие потенциала, модернизированной транспортной системы и жилищной политики, а также развитые экосистемы человеческих капиталов и инноваций Риги, в том числе улучшенное сотрудничество стартапов, крупных предприятий и вузов".

Кто бы спорил — на разогрев экономики работают и запущенные в столице программы по строительству мостов, и пресловутых пунктов мобильности для обеспечения связности государственной железной дороги и муниципального общественного транспорта. Правда, пока неясно, как разные хозяйствующие субъекты распилят между собой 2 евро новой цены на единый билет — и не выльется ли это в скандал еще более громкий, чем знаменитая Rīgas Karte. Пока же станции электричек в Риге перекопаны, хотя в старинных домиках уже давно нельзя купить билет — теперь это просто памятники деревянного зодчества.

"Модернизированной транспортной системе" столицы должен послужить и Кундзиньсальский мост — стоимостью 83 миллиона евро и протяженностью в 800 м. Соответственно, метр новой инфраструктуры обойдется в 800 000 евро, что не может не впечатлять.

К слову, уже сейчас Кундзиньсала связана с "большой землей" двумя мостами — общего и ограниченного доступа. И движение по ним не сказать чтобы бурное — даже в час пик.

А вот, для сравнения, что Минэкономики планирует для провинции:

"Индустриальные парки в регионах Латвии — инструмент поддержки — грант на развитие индустриальных территорий, оборудование индустриальных подключений и увеличение их связанной мощности (в том числе теплоснабжение, вода и канализация, электричество, газ), восстановление подъездных путей или оборудование подъездных путей к индустриальным территориям, а также развитие зданий, предназначенных для целей коммерческой деятельности, и связанной с ними инфраструктуры".

Прекрасно, не так ли? Но отчего же столичные возможности изначально исключены из программы индустриального развития? Взять, например, одно предприятие, расположенное в самом центре Риги и производящее трикотажную продукцию. Завод находится в цехах времен первой Латвийской Республики и советского периода. Рядом же — заброшенные корпуса бывшего пищевого техникума и фабрики по выпуску дрожжей.

Казалось бы, вот он, фактически готовый промышленный кластер. Со стороны властей государственных и городских нужна была бы просто политическая воля, по решению прав собственности — и созданию единого комплекса легкой промышленности.

На сегодня, увы, это звучит фантастично — но, согласитесь, не более, чем планы по ветряной революции на просторах Рижского залива и Балтийского моря и строительство водородных терминалов на месте бывших портов.