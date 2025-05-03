Министр культуры заработала почти 100 тысяч евро, но накопить ничего толком не смогла

Бизнес
Дата публикации: 03.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр культуры заработала почти 100 тысяч евро, но накопить ничего толком не смогла
ФОТО: LETA

Министр культуры Агнесе Лаце в прошлом году получила зарплату в размере 96 125 евро, согласно её декларации должностного лица.

Она получила 38 024 евро зарплаты от Министерства культуры, а еще 58 100 евро — от Государственной канцелярии.

Кроме того, Лаце получила 35 евро процентов от шведского банка, пособие в размере 300 евро от Государственного агентства социального страхования, а также страховую выплату в размере 30 евро от страховой компании BTA.

В пользовании министра культуры находится квартира в Риге, а во владении — легковой автомобиль Audi Q4 35 E-tron 2021 года выпуска.

При этом у Лаце, согласно декларации, нет наличных или безналичных накоплений, сумма которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, установленных Кабинетом министров.

#декларация о доходах #министр культуры
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
