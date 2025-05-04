Новое законодательство существенно повлияет на активность небанковского финансового сектора, в особенности в сфере быстрых кредитов.

Оставь надежды, всяк сюда входящий

Таковы уж алгоритмы интернета: любой включенный в Латвии стрим в YouTube начнется либо вскоре прервется оптимистическим клипом, скорее всего на государственном языке. И с наибольшей вероятностью это будет что–то про денежку. Почтовый же ящик просто ломится от спама кредиторов.

Но на прошлой неделе депутаты Сейма в окончательном чтении разобрались с пропагандой заемного образа жизни, внеся поправки в Закон о защите прав потребителей. Отныне статья 8, пункт 3, изложена в следующем виде:

"Информация, представленная в рекламе, в которой предлагается возможность кредитования потребителя, должна быть честной и ясной и она не должна быть вводящей в заблуждение. Запрещается использовать формулировку, которая может дать потребителю необоснованные надежды в отношении доступности кредита, кредита затраты или общую сумму, которую должен уплатить потребитель.

В рекламе, в которой предлагается возможность кредитования потребителя, отныне запрещается:

содействие безответственному займу. При определении, способствует ли реклама безответственному займу, учитывается общий контент рекламы, способ ее подачи, оформление и информация, представленная в рекламе об услуге кредитования и помогающая потребителю принять экономически обоснованное решение. Рекламой, способствующей безответственному займу, в любом случае считается реклама, которая:

а) призывает потребителя получить кредит непродуманно или без оценки его необходимости,

b) призывает получить кредит независимо от финансового положения потребителя,

c) создает или может создать впечатление, что получение кредита является безрисковым,

d) создает или может создать впечатление, что кредит является наиболее подходящим способом разрешения финансовых проблем,

e) влияет или может повлиять на решение потребителя о заключении кредитного договора, дополнительно предлагая приобрести товары или получить услуги или другие преимущества, если они не имеют прямого отношения к использованию кредита,

f) создает или может создать ложное впечатление о том, что кредит увеличивает финансовые ресурсы, замещает накопления или повышает уровень жизни потребителя,

g) подчеркивает, как легко или быстро можно получить кредит.

А что можно?

Законодатели, стоит отдать им должное, предусмотрели и своего рода дорожную карту для займодавца.

"В рекламе, в которой предлагается возможность кредитования потребителя и указана процентная ставка или другая числовая информация о выплатах по кредиту, с помощью наглядного примера разборчиво или ясно различимо, лаконично и легко различимо указывается (если конкретным договорам кредитования не установлено иное):

ставка займа (фиксированная, переменная или обе) вместе с информацией о применяемых платежах, включенных в общие расходы потребителя по кредиту; общая сумма кредита; годовая процентная ставка. В визуальной рекламе эта информация выделяется и указывается по меньшей мере так же легко воспринимаемым и видимым способом, как любая процентная ставка или другая эквивалентная числовой информация о выплатах по кредиту. В аудиовизуальной рекламе информация указывается в течение всего времени передачи рекламы; срок действия договора кредитования (если таковой имеется); цена товара или услуги и размер любого первоначального взноса, если кредит есть предоставление в виде отложенного платежа за конкретные товары или услуги; общая сумма, подлежащая уплате потребителем, и размер производимых платежей (если возможно); обязательную обязанность взять на себя связанную с договором кредитования дополнительную услугу, например, обязательное страхование, если договор о дополнительной услуге заключения необходим для получения кредита или получения его с предложенными правилами и условиями и затраты на упомянутые услуги не могут быть определены ранее".

Можно представить на секундочку, во что теперь должны превратиться ролики ростовщических компаний. Разумеется, они более не будут столь оптимистичными и мотивирующими. Соответственно могут упасть и обороты отрасли, которая держится на постоянном вовлечении все новых и новых заемщиков.

Как кредиты мотивируют эмиграцию

Бывший министр экономики, парламентарий от Национального объединения Янис Витенбергс констатировал: "Существенно увеличивается объем выданных кредитов, ухудшается процентная ставка, возрастает число случаев, когда эти средства нельзя вернуть".

"Ситуация может ухудшиться", — предупредил политик на Комиссии по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и среде. Ранее он вел речь о полном запрете рекламы внебанковского кредитования, пока не будут приняты меры предохранения "незащищенных" потребителей. "Это наша молодежь", — заметил Я. Витенбергс. Им выдают кредиты без оценки платежеспособности, ну а потом взыскивают по полной — уже с семей.

Здесь как раз стоит обратить внимание, что агитация за кредиты дается весьма изощренно — к примеру, рассказывается, что средства требуются для некой Марии из Рагациемса, изготавливающей вкусные копчености. То есть средства идут не на новый айфон, а на развитие производства. Так и указывается в конце ролика: "Реклама для лиц, ведущих хозяйственную деятельность". Не подкопаешься!

Но это сродни вывескам безалгогольного пива, допущенных на спортивные состязания — здесь принципиально важно, что в сознании потребителя откладывается определенный бренд, а уж потом он сам решит, без алкоголя ему или же с таковым. "Отрасль была креативной", — признал Я. Витенбергс.

Парламентарию постоянно присылают на оценку разного рода кредитные договоры. Истории бывают такими: 19–летняя девушка отработала разрешенный для школьниц месяц на предприятии — и так как имела официальный оборот средств, получила предложение от кредитора. Сумму в 5000 евро она хотела потратить на съем отдельной квартиры, но ставка кредита оказалась 52% годовых.

"Надо было отдать 12 тысяч", — подсчитал депутат. "Если нет родителей, которые могут помочь, возникает вопрос, какие возможности есть у этого молодого человека продолжать жить в Латвии".