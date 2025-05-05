Программа Bez Tabu ( ТВ3 ) отправилась в сельскую местность примерно в пяти километрах от центра Добеле. Хотя с дороги открывается живописный пейзаж — более десятка лебедей и пара журавлей отдыхают на просторах — для местных фермеров это серьёзная головная боль.

Фермер из окрестностей Добеле Улдис, хотя и согласился поговорить с журналистами, в последний момент смутился и не смог встать перед камерой — по его словам, временами его охватывает чувство полной беспомощности при виде внушительных стай птиц.

«Мои засеянные горохом поля оккупировали лебеди и дикие гуси. Лебедей примерно по 50 на гектар, гусей — около 40. Они вроде бы охраняемые. Но человек, который производит пищу для тех, кто ничего не производит, — он защищён от убытков, которые возникают из-за “бандитско-птичьих” нападений? Бандитов сажают в тюрьму, или — в случае задержания — уничтожают. Могу ли я защитить свою работу, вложенные деньги, семью и собственность с оружием в руках, что по сути соответствует самозащите?» - спрашивает Улдис.

Служба охраны природы разрешает прибегать к оружию только в том случае, если фермер уже испробовал другие методы отпугивания. Ежегодно такие разрешения запрашивает в среднем около 60 владельцев сельских хозяйств. Однако это нужно сделать заранее, а не тогда, когда гуси уже облюбовали поле.