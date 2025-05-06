Прибыль латвийских банков рухнула на треть 1 1588

Бизнес
Дата публикации: 06.05.2025
LETA
Изображение к статье: Прибыль латвийских банков рухнула на треть
ФОТО: LETA

Латвийские денежные финансовые учреждения (ДФУ), в основном банки, за первые три месяца этого года получили прибыль в размере 107,3 млн евро, что на 33,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2024 года, свидетельствуют данные, опубликованные Банком Латвии.

На 31 марта 2025 года активы денежных финансовых учреждений составляли 29,494 млрд евро, что на 4,2% или 1,186 млрд евро больше, чем в конце марта 2024 года, когда активы денежных финансовых учреждений составляли 28,308 млрд евро.

На конец марта остаток кредитов, выданных латвийскими МФО резидентам, составлял 14,195 млрд евро, что на 4,3% больше, чем годом ранее. В частности, латвийские кредитно-финансовые учреждения выдали резидентам 14,093 миллиарда евро в евро, что на 4,1 % больше, чем годом ранее, а остаток кредитов в иностранной валюте составил 102,7 миллиона евро, что на 28,5 % больше.

Остаток депозитов, привлеченных от резидентов, на конец марта 2025 года составил 19,641 млрд евро, что на 6,5 % больше, чем годом ранее. Из них депозиты в евро составили 18,37 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,272 млрд евро. Депозиты в евро выросли на 6,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а депозиты в иностранной валюте - на 7,7 %.

В свою очередь, капитал и резервы латвийских денежных финансовых учреждений на конец марта составляли 3,363 миллиарда евро, что на 0,8% меньше, чем на конец марта 2024 года.

В 2024 году прибыль денежных финансовых учреждений составила 521,5 млн евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году, в том числе 162 млн евро за первые три месяца прошлого года.

#банки #прибыль
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
