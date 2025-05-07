Оборот розничной торговли в Латвии в марте этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года сократился на 0,7%, в итоге Латвия попала в число шести стран Евросоюза (ЕС), где в этот период зарегистрирован спад, свидетельствуют данные о 25 странах-участницах блока, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС Eurostat.

В этот период спад также зафиксирован в Словении (-0,3%), Финляндии (-1,3%), Италии (-1,4%), Польше (-1,8%) и Словакии (-2,9%).

При этом наибольший рост отмечен в Люксембурге (+9,4%), Болгарии (+5,4%) и на Кипре (+5%). В Литве оборот розничной торговли вырос на 0,1%, а в Эстонии - на 1,2%.

В странах ЕС, по которым доступны данные, оборот розничной торговли в марте в годовом сравнении вырос в целом на 1,4%, а в странах еврозоны - на 1,5%.

Между тем, по сравнению с предыдущим месяцем объемы розничной торговли в марте как в ЕС, так и в еврозоне сократились на 0,1%.

Наибольший спад в месячном выражении отмечен в Словении (-2%), за которой следовали Эстония (-1,3%) и Словакия (-0,9%), а самый стремительный прирост зафиксирован на Мальте (+2%), в Бельгии и Хорватии (+1,4%), а также в Болгарии (+1,1%). В Латвии оборот розничной торговли сократился на 0,2%, а в Литве - вырос на 0,9%.

Отсутствуют данные по Чехии, Греции и Румынии.