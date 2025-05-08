В Рижском и Вентспилсском свободных портах планируется восстановить участие самоуправлений в управлении портами, предусмотрено подготовленными Министерством сообщения (МС) и направленными на согласование поправками к Закону о портах и Закону о Лиепайской специальной экономической зоне, сообщает ЛЕТА.

В аннотации к законопроекту МС указывает, что после продолжительных обсуждений с отраслевыми экспертами и другими вовлечёнными сторонами, в качестве компромиссного решения было решено реформу управления портами распространить на Ригу и Вентспилс, в то время как управление Лиепайской СЭЗ реформа затронет только после 31 декабря 2035 года.

Среди основных преимуществ реформы МС называет деполитизацию управления, профессиональный подход, вовлечение самоуправлений в процесс принятия решений, разделение собственности и возможность развивать промышленные объекты вблизи портов.

Изменение модели управления Рижским и Вентспилсским портами при сохранении независимости Лиепайской СЭЗ позволит учитывать особенности каждого порта и обеспечит более эффективное использование ресурсов. Предполагается, что это обеспечит согласованное и прозрачное управление портами, способствуя их долгосрочному развитию и международной конкурентоспособности.

Управление Лиепайской СЭЗ до конца 2035 года продолжит работу по текущей модели с улучшениями в сфере прозрачности и нейтральности. Такой дифференцированный подход, как отмечает министерство, обеспечит гибкость в управлении и позволит учитывать конкретные потребности каждого порта.

Для всех трёх крупных портов сохранится статус юридических лиц публичного права, в то время как малые порты получат статус учреждений соответствующих самоуправлений.

Планируется создать наблюдательные советы портов, в состав которых войдут по два представителя от государства (МС и Министерства экономики) и два от самоуправлений. В случае равного распределения голосов решающим будет голос представителя МС, как ответственного за отрасль.

Вместо нынешних правлений в Рижском и Вентспилсском свободных портах функции наблюдения и стратегического контроля будет осуществлять портовый совет, а оперативное управление перейдёт к исполнительной структуре, возглавляемой управляющим порта. Именно он будет отвечать за ежедневную деятельность.

Совет порта будет утверждать ключевые стратегические и финансовые решения, включая тарифную политику, годовые бюджеты, стратегии развития и вопросы отчуждения имущества.

Для малых портов предусмотрено формирование правлений из максимум пяти членов, при участии представителей соответствующих министерств, самоуправлений и действующих в порту предприятий.

Территория порта будет разделена на две зоны:

первая зона — для выполнения функций управления портом, в ней запрещена передача имущества третьим лицам, и сделки возможны только между государством и самоуправлением;

вторая зона — территория, не связанная напрямую с функциями управления, где будет допущена большая свобода действий, включая возможность приватизации и отчуждения имущества, в том числе в пользу третьих лиц. Порт при этом будет иметь преимущественное право покупки в случае предложения со стороны самоуправления.

Управляющий порта будет назначаться открытым конкурсом, а его роль расширится за счёт передачи части функций от прежнего правления. Также планируется создать консультационный совет с участием представителей стевидорных компаний, операторов регулярных линий и других ключевых партнёров порта.

В целях повышения эффективности использования ресурсов также предусмотрено объединение некоторых функций, например, использование вспомогательных судов, обслуживание навигационных систем, аварийные меры и другие ключевые услуги.

В рамках реформы также предусмотрено сокращение числа членов правлений малых портов с десяти до пяти, с уменьшением вознаграждений для снижения затрат.

Как уже сообщалось, летом 2023 года МС отказалось от изначального плана превращения Рижского и Вентспилсского портов в капитальные общества, что вызвало возражения со стороны Министерства экономики и других вовлечённых сторон. В результате первоначальный проект не был согласован, и обсуждения продолжались.

В феврале 2022 года Сейм принял поправки к Закону о портах, предусматривавшие превращение Рижского и Вентспилсского портов в капитальные общества. Однако в начале 2023 года был продлён срок их ликвидации до конца 2023 года. В январе 2024 года Сейм принял поправки, допускающие возможность пересмотра хода реформ.