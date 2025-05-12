Что будет с экономикой стран Балтии, если все украинцы уедут? 3 2999

Дата публикации: 12.05.2025
В странах Балтии растет обеспокоенность возможным оттоком украинских рабочих, что может привести к серьезной нехватке кадров в ключевых отраслях, включая производство и сельское хозяйство. Работодатели готовятся к автоматизации, но признают, что без украинских работников многие предприятия столкнутся с трудностями.

Глава Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер сказал на образовательном форуме прикладных вузов на минувшей неделе, что если украинцы покинут страну, многие отрасли столкнутся с серьезными трудностями из-за нехватки рабочей силы. Репортер Sakala поговорил с некоторыми руководителями предприятий, и они подтвердили, что это действительно станет проблемой.

Владелец и директор компании по производству свечей Hansa Candle Харри Юхани Аалтонен отметил, что, оценивая экономику Эстонии в целом, он согласен с мнением Хандо Суттера. "Мы готовимся к тому, чтобы наше производство в таком случае не рухнуло, - отметил он. - Я исхожу из того, что если война в Украине закончится, очень большое количество людей вернется на родину. С одной стороны, люди хотят жить дома и восстанавливать свою страну, с другой - Украина может превратиться в крупнейшую строительную площадку Европы или даже мира, куда потребуется рабочая сила и техника. Вероятно, туда поедут работать и многие эстонцы. В таком случае во многих предприятиях начнет ощущаться нехватка рабочих рук".

Чтобы его компания не оказалась в трудном положении из-за нехватки персонала, Аалтонен уже в течение года занимается автоматизацией упаковочных линий, и, по его словам, это позволит освободить 16 работников. "Сейчас в компании работают 74 человека, и более половины из них - украинцы. В то же время ясно, что после окончания войны не все украинцы вернутся домой, - сказал Аалтонен. - Украинские работники такие же, как эстонцы или финны: есть пьяницы, есть дураки, но есть и очень хорошие. Хороших работников мы ценим и стараемся удержать".

Аалтонен заявил, что когда украинцы только прибыли в Эстонию, у большинства была высокая мотивация работать, но сейчас она начала снижаться, поскольку эстонская система соцподдержки не поощряет труд.

По словам исполнительного директора лесоперерабатывающего предприятия Dold Puidutööstus Олега Соловьева, из более чем 130 сотрудников предприятия 48 - украинцы, и у многих из них уже есть вид на жительство в Эстонии, поэтому есть надежда, что они останутся здесь и в будущем.

Молодой хозяин хутора в Тарвасту Калле Нукка отметил, что украинцы уже пять-шесть лет помогают на молочной ферме, и если им придется уехать, ситуация сильно осложнится. Сейчас из 12 работников фермы четверо - украинцы, в том числе супружеская пара. Останутся ли украинцы работать у него после окончания войны, Нукка сказать не смог. "Конечно, они хотят домой. Супружеская пара, приехавшая сюда после начала войны, уже три года не была на родине, поскольку муж не смог бы потом вернуться в Эстонию. Но если все четыре украинских работника от нас уедут, это будет серьезная проблема - найти даже одного нового работника в округе просто негде. Эти украинцы долгое время хорошо у нас работают, мы относимся друг к другу по-человечески, все идет гладко. Они уже почти как члены семьи", - рассказал он.

#гастарбайтеры #украинцы #рынок труда
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
