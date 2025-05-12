Оборот латвийских предприятий розничной торговли в марте этого года по календарно скорректированным данным в сопоставимых ценах снизился на 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Что об этом думают местные эксперты?

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— Потребление продолжает оживляться неравномерно и осторожно. О неравномерности свидетельствуют различные тенденции в отдельных секторах. В начале года вырос интерес к рынку недвижимости и к покупке новых автомобилей.

В то же время из–за стремительно растущих цен в розничной торговле жители продолжают менять привычки в приобретении продуктов питания. Отчасти это может также отражать более активное питание вне дома.

Переориентация с товаров на услуги немного продолжается — тенденция, начавшаяся после пандемии, — в сегменте непродовольственных товаров, сокращается покупка товаров культуры и отдыха. В то же время, как и ожидалось, активнее приобретаются непродовольственные товары, особенно электроника и товары, связанные с благоустройством жилья.

Покупательная способность продолжит расти и создаст благоприятные условия для увеличения потребления. Тем не менее рост цен и нехватка уверенности будут корректировать приоритеты и сдерживать восстановление потребления.

Петерис Страутиньш, экономист:

— Реальный оборот розничной торговли, отраженный в статистике, словно приклеился к уровню, достигнутому в 2018 году. После резких колебаний в начале пандемии он с середины 2021 года изменяется очень незначительно.

Сами данные могут показаться скучными, но их объяснение и контекст — интересны. Чтобы оценить стабильность данных торговли в контексте, стоит отметить, что расчетный объем торговли по почте и через интернет в марте был всего на 4% выше среднего показателя 2019 года — до начала пандемии и вызванных ею резких изменений в образе жизни и покупательских привычках.

По–видимому, эффект места регистрации этих торговцев продолжает влиять на расчеты динамики потребления, хотя этого не должно происходить.

Уровень официально выплаченной заработной платы с 2019 по 2024 год вырос на 48%, а в этом году может быть примерно на 58% выше. Уровень цен, в свою очередь, сейчас примерно на 40% выше, чем в 2019 году. Таким образом, покупательная способность возросла, особенно учитывая, что инфляция скорее всего слегка преувеличена.

Нет сомнений, что потребление может расти по сравнению с текущим фактическим уровнем. Это было бы хорошо — появились бы новые рабочие места и доходы, стало бы легче решать задачи финансирования обороны и других стремительно растущих государственных инвестиций, поскольку налоговые поступления в первую очередь зависят от зарплат и потребления. Рост вкладов домохозяйств уже четыре месяца превышает 9%, а их общая сумма в феврале превысила 11 миллиардов евро.