Банк Латвии завершил прошлый год с существенными убытками

Банк Латвии в 2024 году понёс убытки в размере 64,978 миллиона евро, что на 20,9% больше, чем в 2023 году, свидетельствует опубликованный годовой отчёт банка, сообщает LETA.

Как пояснили в Банке Латвии, отрицательные финансовые результаты перед применением резервов на финансовые риски были характерны для большинства национальных центральных банков евросистемы. Это связано с основной функцией центробанков — реализацией денежно-кредитной политики в условиях, когда требовалось решительное повышение процентных ставок с целью сдерживания стремительного роста цен.

«С понижением процентных ставок Банк Латвии и другие центральные банки вновь вернутся к признанию прибыли», — отмечают в Банке, добавляя, что главная задача центробанков — не извлечение прибыли, а выполнение мандата денежно-кредитной политики.

Несмотря на убытки, в 2024 году была признана совокупная прибыль в размере 214 млн евро. Однако по правилам бухгалтерского учёта евросистемы 279 млн евро от прироста стоимости финансовых активов отнесены к резервам переоценки, а не в отчёт о прибылях и убытках. Поэтому в самом отчёте зафиксированы убытки почти 65 млн евро.

Как подчёркивается, убытки были покрыты за счёт резервного капитала, предусмотренного законом о Банке Латвии, и это не повлияло на способность банка выполнять свои функции или на государственный бюджет.

При этом, как отмечает Банк Латвии, результаты оказались лучше прогнозируемых: несмотря на отрицательный эффект от операций денежно-кредитной политики (вызванный повышением ставок ЕЦБ в прошлом), общая признанная прибыль достигла 214 млн евро против 143 млн евро в 2023 году. Это способствовало росту капитала и резервов банка на 30%, до 944 млн евро.

Успешное управление инвестициями и золотом привело к росту их стоимости на 399 млн евро (7%), достигнув 6,2 млрд евро, что значительно превышает аналогичный рост в 2023 году (296 млн евро).

Хотя с июня 2024 года процентные ставки в еврозоне начали снижаться, средний уровень ставок в 2024 году всё ещё оставался выше, чем в 2023-м, что увеличило расходы по операциям денежно-кредитной политики до 158 млн евро (+12,8%). В частности, процентные расходы по вкладам банков выросли на 36,8% — до 238 млн евро, а по вкладам правительства — снизились на 8,9%, до 41 млн евро.

В государственный бюджет Банк Латвии перечислил 56 млн евро: 41 млн евро — как проценты за депозиты правительства и 15 млн евро — в виде налогов.

В 2024 году Банк активно реализовал свои стратегические приоритеты, включая развитие безопасного и устойчивого финансового сектора. В числе достижений — снижение инфляции в еврозоне, открытие доступа к платежной системе для небанковских учреждений, внедрение регулирования криптоактивов (MiCA), участие в проекте цифрового евро и создание соответствующего форума в Латвии.

Президент банка Мартиньш Казакс обозначил три главных направления на 2025 год и последующие годы: устойчивый финансовый сектор, доступность современных финансовых услуг и развитие инновационной, технологически развитой центральной банковской институции.

Аудит финансовой отчётности проводила компания SIA Ernst & Young Baltic, рекомендованная ЕЦБ и утверждённая Советом ЕС, — банк получил положительное заключение.

Для справки: в 2023 году Банк Латвии понёс убытки в 53,76 млн евро, в 2022 году его результат был нулевым, а в 2021 году прибыль составила 20,908 млн евро.