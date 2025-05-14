Аномальный холод в Латвии: яблони и вишни мерзнут, картофель гниет

Из-за заморозков, которые пришлись на начало цветения яблонь и полное цветение кислой вишни, в Земгале в этом году может снизиться урожай этих культур, сообщил агентству LETA председатель правления общества «Крестьянский Сейм» Юрис Лаздиньш.

В то же время, по его словам, у груш и сладкой вишни в Земгале цветение уже подходило к концу, поэтому заморозки не должны существенно повлиять на их урожай.

«Последние холодные ночи больше всего встревожили садоводов и плодоводов — такие колебания температуры могут быть губительными как для рассады, высаженной в открытый грунт, так и для цветущих фруктовых деревьев и ягодных кустов», — подчеркнул Лаздиньш.

Он также отметил, что в Видземе производители картофеля ждут более тёплой погоды, так как в некоторых местах в бороздах аграрных посадок из-за влаги и холода уже начали гнить клубни. Производители трав в этом регионе также сообщают, что заморозками была немного повреждена тимофеевка луговая.

В Курземе заморозки особенно отразились на цветущем рапсе — утром растения были пригнуты к земле. По словам Лаздиньша, оценить повреждения бутонов можно будет в ближайшие дни. Он добавил, что заморозки во время цветения рапса влияют на сельхозпроизводителей уже несколько лет подряд, однако сейчас ущерб от насекомых, в том числе крестоцветной блошки, намного больше, чем от холода.

Также он отметил, что в Курземе немного подмерзли посевы пшеницы, особенно на торфянистых и влажных участках, однако оценить влияние повреждений на урожай пока невозможно. Что касается яровых культур — особенно бобов, — то температура почвы была слишком низкой. Для недавно посеянной кукурузы влаги было достаточно, но не хватало тепла.

Старший специалист по садоводству Латвийского центра консультаций и образования по вопросам сельского хозяйства (LLKC) Марис Нарвилс в беседе с агентством LETA отметил, что период заморозков всё ещё продолжается, поэтому полную картину повреждений можно будет составить примерно к концу мая.

Общество «Крестьянский Сейм» — это организация сельхозпроизводителей, основанная в 1999 году. В её состав входят 826 малых и крупных хозяйств со всей Латвии. Общая площадь обрабатываемой земли составляет более 500 000 гектаров, а общее число работников — более 6000 человек.

LLKC действует с 1991 года и является крупнейшим консультантом по вопросам сельского хозяйства в Латвии. Его цель — способствовать благополучию сельских регионов, обеспечивая доступ к знаниям, консультациям и другим отраслевым услугам, осознавая ответственность за сельскую среду.