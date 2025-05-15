Центральный рынок Риги: мясников отправят в Молочный павильон, а на их место запустят физкультурников

В начале лета торговые места, которые сейчас находятся в Молочном павильоне, будут перенесены в Овощной павильон. Таким образом его полностью освободят, чтобы провести ремонт.

После ремонта Молочный павильон станет мясным и колбасным – туда переедут торговцы мясом, которых выставят из Мясного павильона.

В свою очередь в родной павильон мясники не вернутся – там после ремонта планируется использовать для нужд спорта, культуры и развлечений.

Сейчас же чинят крышу в Овощном павильоне Центрального рынка Риги, находящегося в управлении Rīgas nami.

Овощной павильон Центрального рынка Риги откроется для торговли в июле, сообщил представитель Rīgas nami Оярс Валкерс.

Овощной павильон закрыт уже более трех лет – с начала 2022 года, когда порывы ветра повредили верхний слой его крыши, и павильон был закрыт на ремонт. Работы по реконструкции и замене крыши были завершены в апреле 2024 года, однако затем пришлось провести работы по усилению конструкций крыши.

На Центральном рынке Риги пять крытых павильонов: молочный, мясной, рыбный, овощной и гастрономический. Все они в ближайшее время нуждаются в масштабных восстановительных работах.

По текущим оценкам, на ремонт и перестройку павильонов Центрального рынка необходимо более 50 млн евро.