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Центральный рынок Риги: мясников отправят в Молочный павильон, а на их место запустят физкультурников 4 7268

Бизнес
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
Центральный рынок Риги: мясников отправят в Молочный павильон, а на их место запустят физкультурников
ФОТО: LETA

В начале лета торговые места, которые сейчас находятся в Молочном павильоне, будут перенесены в Овощной павильон. Таким образом его полностью освободят, чтобы провести ремонт.

После ремонта Молочный павильон станет мясным и колбасным – туда переедут торговцы мясом, которых выставят из Мясного павильона.

В свою очередь в родной павильон мясники не вернутся – там после ремонта планируется использовать для нужд спорта, культуры и развлечений.

Сейчас же чинят крышу в Овощном павильоне Центрального рынка Риги, находящегося в управлении Rīgas nami.

Овощной павильон Центрального рынка Риги откроется для торговли в июле, сообщил представитель Rīgas nami Оярс Валкерс.

Овощной павильон закрыт уже более трех лет – с начала 2022 года, когда порывы ветра повредили верхний слой его крыши, и павильон был закрыт на ремонт. Работы по реконструкции и замене крыши были завершены в апреле 2024 года, однако затем пришлось провести работы по усилению конструкций крыши.

На Центральном рынке Риги пять крытых павильонов: молочный, мясной, рыбный, овощной и гастрономический. Все они в ближайшее время нуждаются в масштабных восстановительных работах.

По текущим оценкам, на ремонт и перестройку павильонов Центрального рынка необходимо более 50 млн евро.

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#рижская дума #рынок
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(4)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го мая

    Все правильно. От Риги не должно остаться ничего памятного. Да ещё и какое бабло можно отмыть!

    72
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го мая

    Ну и кому нужны эти хуторские "прыгуны" на Центральном базаре? Туристов забавлять, так им они и на фуй не нужны, как собственно и нам!

    69
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го мая

    ❝ — И где же я должен принимать пищу? — В спальне! — Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я — не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию. ❞ М. Булгаков. Столько лет прошло - ничего не изменилось...

    70
    2
  • MT
    Michael T.
    15-го мая

    Идельно...Будет своя "крыша" спортсменов, прямо на месте😃😃😃

    80
    11
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