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На самом деле минимальная зарплата в Латвии - 914,93 евро 5 2743

Бизнес
Дата публикации: 16.05.2025
LETA
На самом деле минимальная зарплата в Латвии - 914,93 евро

С учетом выплат работодателя минимальная заработная плата в Латвии составляет не установленные государством 740 евро, а 914,93 евро, что следует учитывать лицам, принимающим решения, при оценке конкурентоспособности Латвии в Европе, пишет Diena.

Время от времени минимальная заработная плата в Латвии повышается и сравнивается с ее уровнем в других странах, особенно с Литвой и Эстонией. Ситуация становится еще интереснее, если учесть, что десять лет назад - в 2015 году - официальная минимальная заработная плата во всех странах Балтии была примерно одинаковой: в Эстонии - 390 евро, в Латвии - 360 евро, в Литве - 325 евро, а в 2025 году соответственно 886 евро, 740 евро и 1038 евро.

У многих есть желание уравнять минимальный уровень оплаты труда в странах Балтии, но тот факт, что минимальная заработная плата на самом деле обходится работодателю дорого, игнорируется. Например, в 2023 году минимальная заработная плата в 620 евро фактически обходилась работодателю в 766,62 евро, в 2024 году уже в 865,49 евро, а в 2025 году 740 евро - это фактически 914,93 евро.

Данные показывают, что расходы работодателя (налоги и пошлина) сверх минимальной заработной платы, установленной государством, стали в 2023 году на 146,62 евро больше, в 2024 году - на 165,49 евро больше, а в 2025 году - на 174,93 евро больше.

Что является фактором такого увеличения расходов на минимальную заработную плату? Формула расчета устанавливается государством, поскольку работодатель в Латвии должен платить обязательные взносы государственного социального страхования в размере 23,59%, к которым добавляется госпошлина на риск предпринимательства в размере 0,36 евро в месяц.

Можно задаться вопросом, не влечет ли минимальная заработная плата дополнительные расходы для работодателей и в других странах. Да, но между государствами ЕС тут есть довольно большие различия. Об этом свидетельствует исследование "BDO Latvija" о размере расходов работодателя по отношению к минимальной заработной плате, установленной в стране.

"Почти в каждой стране работодателям приходится считаться с дополнительными расходами, чтобы выполнять требования по минимальной заработной плате", - говорит партнер "BDO Latvija" Виестурс Бриежкалнс. При этом уровень этих дополнительных расходов сильно различается от страны к стране.

"У нашего южного соседа, Литвы, расходы работодателя сверх минимальной заработной платы в 1038 евро составляют всего 18,37 евро, в Румынии сверх минимальной заработной платы в 840 евро - 50,88 евро, в Латвии сверх 740 евро - 174,93 евро, а у Эстонии сверх минимальной заработной платы в 886 евро - 299,47 евро", - говорит Бриежкалнс.

Еще выше "доплата" работодателя в Испании - 420,93 евро.

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(5)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    17-го мая

    Я ваши цифры вылож уже в со це. Сетях...... Вы сами себя позорите... Позор вам..... Какие унылые....

    4
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    17-го мая

    Вы я с вас фигею... Кому сейчас врёте?????????? Комиссии евромоюза!? 😂😅😂👍😉МАКСИМУМ 800..... ВЫ КОНЧЕННЫЕ ЛЖЕЦЫ....

    6
    1
  • EA
    Evgenii Altman
    17-го мая

    Хороший обзор, но как всегда, дьявол кроется в мелочах. Красивые цифры, сравнения, а где самое главное- остаток зарплаты на руки? Из озвученные суммы 914,93 к выплате на руки остаётся 623,46, и это только прямые налоги с зарплаты. Очень хочется знать от экономиста какова останется сумма после применения косвннных налогов: НДС(21%) с каждой покупки, налога на жилье, акцизов. Я уверен,что после применения всей шкалы налогов на всю сумму прожиточного минимума мы увидим очень плохую картину, я именно, глубокий минус в доходах низкооплачиваемых работников, прямую дорогу в микрорайон и полную нищету.

    21
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го мая

    210 мин пенсися. ЗП - 250

    10
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го мая

    на самом деле мин ЗП 210 сов рубля( 1 руб равен почти 1 гр золота)

    считайте

    6
    1
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