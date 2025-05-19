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ПВС продолжает штрафовать за неправильную страну на ценнике 1 748

Бизнес
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
ПВС продолжает штрафовать за неправильную страну на ценнике
ФОТО: pixabay

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) в марте и апреле этого года наложила штрафы на общую сумму 8370 евро за нарушения, связанные с указанием страны происхождения пищевых продуктов в торговых точках, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания ПВС Винета Гринберга.

По её словам, в марте и апреле ПВС начала в общей сложности 125 административных процессов, при этом в марте было наложено штрафов на сумму 4710 евро, а в апреле — на 3660 евро. Также было выдано 32 предупреждения о применении принудительных штрафов в случае невыполнения требований.

Гринберга отметила, что в ходе надзора в предприятиях по распространению продуктов по всей Латвии в апреле ПВС провела 519 плановых проверок, в том числе 327 — в продуктовых магазинах, 49 — на рыночных торговых точках и 143 — в других торговых объектах и на этапах распространения продуктов питания, таких как автозаправки, киоски, аптеки и дистанционная торговля.

Из 519 проведённых проверок в 26,8% случаев, то есть в 139, было установлено, что потребителям в торговых точках полностью или частично не предоставлялась информация о стране, в которой был произведён продукт. В 33,5% случаев (174 проверки) было зафиксировано несоответствие между указанной для потребителя страной происхождения и информацией на маркировке или в сопроводительных документах. Наибольшая доля таких несоответствий выявлена в продуктовых магазинах.

Кроме того, в 6,6% случаев (34 проверки) указание страны происхождения было оформлено с нарушениями требований, в основном — из-за несоответствия размера шрифта. Такие нарушения чаще всего были зафиксированы в продуктовых магазинах и торговых точках.

Также Гринберга рассказала, что в апреле ПВС провела 49 проверок на рынках, в том числе 16 — на Рижском Центральном рынке.

Из этих 49 проверок в 18,4% случаев (9 проверок) было установлено, что потребителям полностью или частично не предоставляется информация о стране производства товара. В одном случае (2%) указание страны не соответствовало информации на маркировке или в документах, а ещё в одном — оформление указания не соответствовало требованиям, в частности, размер шрифта был недостаточным, например, не составлял 30% от высоты указания продажной цены.

Ранее сообщалось, что с марта этого года ПВС начала усиленный контроль за указанием страны происхождения продуктов питания в торговых точках.

ПВС — государственное учреждение, подведомственное Министерству земледелия, осуществляющее государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарии.

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#торговля #магазины #пвс
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Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го мая

    Лучше бы эта служба занялась делом и проверила, сколько некачественных продуктов завозят и производят. Молоко, которое не киснет, хлеб, который через день начинает плесенью вонять, сметана, в которой сметаны пара ложек на килограмм... Вот где непочатый край работы! Но ведь это работать надо, а не штрафы собирать...

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