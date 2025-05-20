ЕК разочарована в экономике Латвии: Рига проигрывает Таллину и Вильнюсу битву за ВВП

Европейская комиссия (ЕК) в этом году прогнозирует самый слабый экономический рост в Латвии среди стран Балтии.

Половина процента

Согласно последнему экономическому прогнозу ЕК, внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в этом году увеличится лишь на 0,5%.

Это более пессимистичный прогноз по сравнению с ноябрьским прогнозом ЕК, когда ожидалось, что экономика Латвии в 2025 году вырастет на 1%.

В то же время в обнародованном в понедельник весеннем прогнозе ЕК ожидает, что экономика Латвии в следующем году вырастет на 2%.

Инфляция в Латвии в этом году оценивается на уровне 3%, а в следующем году рост гармонизированного индекса потребительских цен прогнозируется на уровне 1,7%.

Бюджетный дефицит Латвии как в этом, так и в следующем году прогнозируется на уровне 3,1%.

Население копит на черный день

ЕК отмечает, что экономический рост Латвии в этом году останется слабым. Ожидается незначительное ускорение потребления населения в связи с ростом доходов, вызванным налоговой реформой.

В то же время растущая неопределенность на фоне сложной геополитической ситуации будет способствовать увеличению сбережений. Также прогнозируется, что в 2025 году возрастут инвестиции благодаря притоку средств Европейского союза и увеличению расходов в сфере обороны.

После спада в предыдущие годы в этом году ожидается восстановление экспорта, но оно будет постепенным из–за негативного влияния введенных США тарифов на основные торговые партнерские страны Латвии.

Литва вырывается вперед

Наибольший экономический рост среди стран Балтии в этом году ЕК ожидает в Литве — ВВП страны вырастет на 2,8%. В следующем году, по прогнозу комиссии, ВВП Литвы увеличится на 3,1%. Инфляция в Литве в этом и следующем году прогнозируется на уровне 2,6% и 1,2% соответственно.

Что касается Эстонии, ЕК прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году и ускорение до 2,3% в следующем. По оценке ЕК, инфляция в Эстонии в этом году составит 3,8%, а в 2026 году снизится до 2,3%.

В весеннем экономическом прогнозе ЕК предполагается, что в этом году экономика ЕС вырастет на 1,1%, а в следующем — на 1,5%.

Инфляция в ЕС в этом году прогнозируется на уровне 2,3%, а в следующем — 1,9%. В еврозоне, согласно прогнозам ЕК, она составит соответственно 2,1% и 1,7%.

Аутсайдеры и лидер ЕС

ЕК прогнозирует рост ВВП во всех странах–членах ЕС в этом году за исключением Германии, где, по оценке ЕК, ВВП останется на прежнем уровне, и Австрии, где прогнозируется спад на 0,3%.

Самый быстрый рост ожидается на Мальте (+4,1%), в Ирландии (+3,4%), Хорватии (+3,2%) и на Кипре (+3%).