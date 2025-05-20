В Лиепайском порту за 23,09 млн евро реконструируют причал для паромов Лиепая-Травемюнде

В Лиепайском порту за 23,09 млн евро планируется реконструировать 46-й причал, который используется для паромного сообщения по маршруту Лиепая-Травемюнде (Германия).

В настоящее время разрабатывается проект реконструкции, строительные работы могут начаться в третьем квартале 2025 года и завершиться к концу 2027 года.

46-й причал используется также для обслуживания судов, перевозящих грузы ro-ro. В 2024 году через этот причал было перевезено 1,8 млн тонн грузов.

46-й причал Лиепайского порта был построен в 1972-1975 г. для стоянки и обслуживания кораблей и подводных лодок советского военно-морского флота.

После реконструкции причал сможет одновременно обслуживать два грузовых судна или грузо-пассажирских парома длиной до 240 метров и с осадкой до 11 метров.

Как отметили в Лиепайской СЭЗ, обеспечение регулярного паромного сообщения имеет стратегическое значение не только для Лиепаи и Латвии, но и для экономических и военных перевозок Европейского союза.

В 2024 году в Лиепайском порту было перевалено 7,049 млн тонн грузов и обслужено 103,9 тыс. пассажиров.

Пассажирские перевозки по маршруту Лиепая-Травемюнде обеспечивает шведский паромный оператор "Stena Line Scandinavia".