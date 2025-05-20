Baltijas balss logotype

В Лиепайском порту за 23,09 млн евро реконструируют причал для паромов Лиепая-Травемюнде 0 859

Бизнес
Дата публикации: 20.05.2025
LETA
В Лиепайском порту за 23,09 млн евро реконструируют причал для паромов Лиепая-Травемюнде

В Лиепайском порту за 23,09 млн евро планируется реконструировать 46-й причал, который используется для паромного сообщения по маршруту Лиепая-Травемюнде (Германия).

В настоящее время разрабатывается проект реконструкции, строительные работы могут начаться в третьем квартале 2025 года и завершиться к концу 2027 года.

46-й причал используется также для обслуживания судов, перевозящих грузы ro-ro. В 2024 году через этот причал было перевезено 1,8 млн тонн грузов.

46-й причал Лиепайского порта был построен в 1972-1975 г. для стоянки и обслуживания кораблей и подводных лодок советского военно-морского флота.

После реконструкции причал сможет одновременно обслуживать два грузовых судна или грузо-пассажирских парома длиной до 240 метров и с осадкой до 11 метров.

Как отметили в Лиепайской СЭЗ, обеспечение регулярного паромного сообщения имеет стратегическое значение не только для Лиепаи и Латвии, но и для экономических и военных перевозок Европейского союза.

В 2024 году в Лиепайском порту было перевалено 7,049 млн тонн грузов и обслужено 103,9 тыс. пассажиров.

Пассажирские перевозки по маршруту Лиепая-Травемюнде обеспечивает шведский паромный оператор "Stena Line Scandinavia".

Читайте нас также:
1
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Массовое банкротство малого бизнеса поразило Аргентиину
Еще чья-то семья осталась без средств к существованию. Иконка видео
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic 188
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года 431
Снова рухнул грузооборот латвийских портов
Снова рухнул грузооборот латвийских портов 2 3224
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия 1 2397

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 103
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 162
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 183
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 393
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 240
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 153
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 103
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 162
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 183

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео