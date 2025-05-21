За год в апреле грузооборот портов Эстонии упал на 9%

Грузооборот портов Эстонии в апреле этого года в годовом сравнении снизился на 9 процентов до 1,9 млн тонн.

В том числе, по переданным BNS сведениям Департамента статистики, объем погрузки грузов на суда в апреле за год упал на 9,2 процента до 1,2 млн тонн, а объем разгрузки судов сократился на 8,8 процентов до 715 300 тонн.

За первые четыре месяца года через порты Эстонии прошло в общей сложности 7,1 млн тонн грузов, при этом погружено было 4,6 млн тонн и разгружено почти 2,5 млн тонн грузов.

В 2024 году объем перевалки грузов в портах Эстонии сократился на 5,2% и составил чуть менее 21,8 миллиона тонн. Всего на суда было погружено 13,4 млн тонн товаров и выгружено 8,4 млн тонн, что на 3,5 и 7,8% меньше, чем в 2023 году.