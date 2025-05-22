Цены не понизятся, но их рост замедлится — экономист

Экономист Карлис Пургайлис считает, что особенность латвийского рынка в том, что он слишком маленький, поэтому продавать продукты здесь получается дороже, чем на больших рынках, таких, например, как Польша или Германия, пишет LSM+.

В какой-то мере рост цен является и следствием роста зарплат, который в последнее время в Латвии был очень высоким. Для экономики это ненормально. «В долгосрочной перспективе такой рост зарплат удержать невозможно, и он наверняка уменьшится. По нашим расчётам, в среднем он составит 6 процентов, что все равно много — в Европе этот показатель составляет 2-3 процента», — поясняет он.

Один из главных факторов роста цен на продукты — низкая конкуренция среди торговых сетей. Правда, в этой сфере есть и позитивные новости — возможно, сеть RIMI после реорганизации сможет составить более острую конкуренцию торговым сетям Maxima и Lidl.

Таким образом, в ближайшее время цены на продукты не понизятся, но их рост замедлится, — делает вывод Пургайлис.