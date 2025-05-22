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Калийные удобрения из РФ, хранящиеся на Вентспилсском порту, продадут на аукционе 2 2172

Бизнес
Дата публикации: 22.05.2025
LETA
Калийные удобрения из РФ, хранящиеся на Вентспилсском порту, продадут на аукционе

Планируется выставить на аукцион калийные удобрения российской компании "Уралкалий", хранящиеся на терминале АО "Kālija Parks" в Вентспилсском порту, сообщили агентству ЛЕТА в "Kālija Parks".

Планируется выставить на аукцион калийные удобрения российской компании "Уралкалий", хранящиеся на терминале АО "Kālija Parks" в Вентспилсском порту, сообщили агентству ЛЕТА в "Kālija Parks".

Груз калийных удобрений был отправлен в Латвию до введения санкций Европейского союза (ЕС), а после вступления санкций в силу государственные власти запретили их вывозить. В декабре 2023 года через Всемирную продовольственную программу ООН было экспортировано более 34 000 тонн удобрений, а 18 447 тонн до сих пор находятся на складах, управляемых "Kalija Parks".

Груз занимает складские площади, мешает работе терминала, и за его хранение никто не платит.

"Kālija parks" не получал четкого графика отгрузки, поэтому компания планирует продать удобрения на аукционе. Груз, не востребованный Всемирной продовольственной программой ООН, будет продан, чтобы покрыть расходы "Kālija parks".

Руководство компании заявляет, что все эти четыре года обеспечивало безопасное хранение груза, покрывало все сопутствующие расходы и продолжало платить налоги и портовые сборы, однако никаких платежей от владельцев груза так и не поступило. По оценкам "Kālija parks", накопленные расходы на хранение и обработку составляют более 3,3 миллиона евро." Kālija Parks" неоднократно требовал назвать конкретную дату вывоза груза, но общение с "Уралкалием" не дало результатов.

В настоящее время "Kālija parks" ожидает разрешения Службы финансовой разведки (СФР) на начало процедуры аукциона.

Компания также добавила, что оставляет за собой право привлечь российскую компанию к ответственности за любой ущерб, нанесенный инфраструктуре после освобождения складов.

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#порты #санкции против россии
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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го мая

    Как только продадут, тут же появятся собственники с кучей юристов и пачками документов в руках. И вот тогда начнётся самое интересное!

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    1
  • Д
    Дед
    22-го мая

    Опять украли и гордятся! Уроды!

    41
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