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Банк Ротшильдов осудили за отмывание денег 0 493

Бизнес
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Банк Ротшильдов осудили за отмывание денег
ФОТО: Global Look Press

Суд Люксембурга конфисковал у банка Ротшильдов 25 млн евро за отмывание денег.

Седьмая палата по уголовным делам окружного суда Люксембурга признала банк Ротшильдов виновным в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Организацию осудили за отмывание денег и сокрытие преступных доходов. Впервые в истории страны у банка конфискуют в пользу государства 25 миллионов евро.

Фонд 1MDB был создан в 2009 году. Его целью было привлекать инвестиции в Малайзию, однако он стал известным благодаря крупному коррупционному скандалу, в рамках которого из фонда вывели более 4,5 миллиарда долларов.

В пресс-службе Edmond de Rothschild заявили Frank Media, что инкриминируемые события произошли более 15 лет назад. С тех пор банк провел реформы и уволил причастных сотрудников.

Ротшильды — династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения. Она ведет историю с конца XVIII века. Представители династии носят титул баронов и считаются одной из самых богатых и влиятельных семей в мире, а во Франции фамилия стала нарицательной. Британский финансист, глава лондонской ветви семьи Ротшильдов лорд Джейкоб, которого считали одним из тайных правителей мира, ушел из жизни в феврале 2024 года. Ему было 87 лет.

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