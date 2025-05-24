Дания повысит пенсионный возраст до 70 лет. Это рекорд в Европе

Дания станет страной с самым высоким пенсионным возрастом в Европе после того, как парламент одобрил соответствующий закон, пишет CNN.

В четверг депутаты проголосовали за повышение пенсионного возраста до 70 лет: 81 голос — за, 21 — против. Новый закон коснётся тех, кто родился после 31 декабря 1970 года. Сейчас средний пенсионный возраст составляет 67 лет, но для тех, кто родился 1 января 1967 года или позже, он может достигать 69 лет.

Министр занятости Ане Хальсбё-Ёргенсен заявила, что повышение пенсионного возраста необходимо, чтобы «обеспечить достойное социальное обеспечение для будущих поколений».

По данным официального сайта Statistics Denmark, в стране с населением около 6 миллионов человек примерно 713 000 жителей находятся в возрасте от 60 до 69 лет, а около 580 000 — от 70 до 79 лет.

Датская ассоциация страховых компаний и пенсионных фондов F&P в пятницу заявила, что «в последние годы наблюдается заметный рост числа датчан, продолжающих работать до и после достижения государственного пенсионного возраста».

По данным F&P, в настоящее время в стране работает около 80 000 человек, перешагнувших пенсионный рубеж. Это связывают с хорошей экономикой, гибкостью работодателей, финансовыми стимулами и большей готовностью продолжать трудовую деятельность.

«Многим датчанам может показаться пугающим, что к 2040 году пенсионный возраст достигнет 70 лет, — отметил Ян В. Хансен, директор по пенсиям F&P. — Однако цифры ясно показывают, что всё больше людей остаются на рынке труда дольше».

«Хорошая новость в том, что многие датчане не только имеют здоровье, но и желание продолжать работать даже после наступления пенсионного возраста», — добавил он.

Однако Социалистический альянс "Красно-зелёные" резко раскритиковал это решение, назвав его в Facebook «неразумно завышенным». Они напомнили, что министры сами пользуются «отличными» пенсионными условиями и могут выйти на пенсию уже в 60 лет.

«Это непостижимо. Это нельзя объяснить. И это нельзя оправдать», — написал депутат от альянса Пелле Драгстед, отметив, что учителя, строители и другие представители профессий с физической нагрузкой уже сейчас говорят, что не могут работать так долго.

Дания стала первой европейской страной, установившей национальный пенсионный возраст в 70 лет. Это решение сделает её одной из стран с самым высоким пенсионным возрастом в мире — наравне с Ливией.

Для сравнения: во Франции в марте 2023 года более миллиона человек вышли на улицы, протестуя против повышения пенсионного возраста до 64 лет — на шесть лет меньше, чем в Дании.

В Китае в сентябре 2023 года приняли закон, согласно которому пенсионный возраст мужчин будет повышен с 60 до 63 лет, а женщин — с 50/55 до 55/58 лет в зависимости от профессии.

В Великобритании пенсионный возраст будет повышен до 67 лет в период с 2026 по 2028 год, но возможен пересмотр до 68. В США аналогичный пенсионный возраст, однако некоторые пособия по социальному обеспечению доступны с 62 лет.

В Латвии на пенсию выходят в 65 лет.