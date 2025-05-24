ЕС думает об отключении еще 20 банков РФ от SWIFT

Такие меры, как отключение от SWIFT еще более 20 российских банков, запрет на использование "Северных потоков" и понижение потолка цен на нефть из России могут войти в 18-й пакет санкций ЕС, пишет DW со ссылкой на Bloomberg.

Европейский Союз рассматривает в рамках нового пакета санкций возможность отключения еще свыше 20 российских банков от международной системы платежей SWIFT, а также снижения предельных цен на российскую нефть и введения запрета на использование газопровода "Северный поток". Об этом в субботу, 24 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти ограничения должны усилить давление на Москву с целью заставить ее прекратить войну против Украины, уточняется в публикации.

Как отмечают авторы статьи, власти ЕС в настоящее время проводят консультации с государствами-членами на эту тему. Однако решение о том, когда именно могут быть введены подобные ограничения, пока не принято. Санкции ЕС должны быть одобрены всеми членами Евросоюза, поэтому их содержание может быть изменено до того, как их официально предложат ввести или согласуют, поясняет информагентство.

Возможные новые санкции ЕС в отношении России

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных запретов на совершение денежных переводов в отношении примерно двух десятков банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро, рассказали анонимные источники Bloomberg. Целью этих мер является дальнейшее сокращение доходов России и лишение ее возможности получать технологии, необходимые для производства оружия.

Другая тема обсуждения следующего пакета санкций - план предложить "большой семерке" снизить предельную цену на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Сейчас потолок цен на нефть из РФ составляет 60 долларов за баррель.

В коммюнике, обнародованном 22 мая по итогам встречи министров финансов стран - членов G7 в канадском городе Банфе, говорится, что страны "семерки" готовы ужесточить санкции в отношении России, если та не будет сотрудничать в плане установления перемирия в Украине. Однако достичь соглашения о понижении предельной цены на российскую нефть министрам не удалось, напоминает Bloomberg.

В то же время ЕС собирается расширить санкции в отношении так называемого "теневого флота" РФ и рассматривает возможность введения дополнительных ограничений в отношении кредиторов, которые, по мнению экспертов, помогают Москве продолжать войну, передают журналисты слова своих собеседников. Объектом новых ограничений ЕС в рамках готовящегося 18-го пакета санкций может стать также Российский фонд прямых инвестиций, следует из сообщения.

Планируемые санкции по "Северным потокам"

Как подчеркивают авторы, планы Еврокомиссии ввести санкции против газопроводов "Северный поток", чтобы не допустить их возрождения Россией при участии США, поддержал канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Ранее газета Financial Times писала со ссылкой на неназванные осведомленные источники, что разрабатываемые ныне санкции ЕС будут направлены против Nord Stream 2 AG - зарегистрированной в Швейцарии компании-владельца трубопровода, - а также против любых других компаний (российских или нероссийских), необходимых для его восстановления и эксплуатации.

"Эти санкции придадут вес позиции Европы, которая не желает возвращения поставок газа по российским трубопроводам в значительном объеме, - указывает Bloomberg. - Запрет также защитит Берлин от возможного давления со стороны США или России. Кроме того, блок (Евросоюз. - Ред.) планирует постепенно отказаться от российского ископаемого топлива к концу 2027 года".