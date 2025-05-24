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Меньше бюрократии, больше климата: ЕС упрощает углеродный механизм 0 477

Бизнес
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Меньше бюрократии, больше климата: ЕС упрощает углеродный механизм
ФОТО: Unsplash

Европейский парламент (ЕП) поддержал предложения по упрощению механизма трансграничной корректировки выбросов углерода (ОИМ) Европейского Союза, сообщает агентству ЛЕТА пресс-секретарь ЕП в Латвии Кристине Лиепиня.

В четверг ЕП утвердил предложение Европейской комиссии, которое является частью объявленного в феврале пакета упрощений «Omnibus I». Депутаты приняли только технические поправки и поддержали новый порог «de minimis» в 50 тонн.

Предполагается, что это освободит от требований ОИМ около 90% импортёров — в основном малые и средние предприятия, а также физических лиц, которые импортируют лишь небольшие объёмы товаров, подпадающих под действие механизма. Экологическая цель ОИМ при этом будет сохранена, поскольку новые правила по-прежнему будут охватывать 99% всех выбросов CO₂, возникающих при импорте железа, стали, алюминия, цемента и удобрений.

Также ожидается, что изменения упростят процесс выдачи разрешений декларантам — тем, кто хочет импортировать товары, подпадающие под ОИМ, а также упростят расчёт выбросов и администрирование обязательств в рамках ОИМ, одновременно усиливая меры против злоупотреблений.

Депутаты приняли документ 564 голосами «за», при 20 — «против» и 12 — воздержавшихся. Теперь Европарламент готов начать переговоры с Советом ЕС по окончательной редакции правового акта.

Механизм трансграничной корректировки выбросов углерода (ОИМ) является инструментом ЕС, с помощью которого уравниваются цены на углерод для продукции, произведённой в ЕС в рамках Системы торговли выбросами (ETS), и для импортируемых товаров.

Одна из целей механизма — стимулировать более амбициозные климатические меры в третьих странах. В начале 2026 года Европейская комиссия оценит возможность расширения применения ОИМ на другие сектора ETS, где также существует риск утечки углерода.

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#климат #экология #европейский парламент
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