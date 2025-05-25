68% жителей Латвии считают покупку жилья более выгодной, чем аренду

Большинство, а именно 68% жителей Латвии, считают, что покупка жилья является более выгодной с экономической точки зрения, чем аренда, сообщила агентству LETA строительная компания и девелопер, ссылаясь на результаты проведенного опроса.

В то же время 36% респондентов признают, что, хотя собственное жилье лучше для семейного бюджета, чем аренда, не все могут себе это позволить.

Исследование также показало, что еще 28% опрошенных в настоящее время не думают о покупке жилья. В то же время только 4% жителей Латвии считают, что покупка жилья менее выгодна, чем его аренда.

Куда чаще покупку жилья как экономически выгодное решение называют жители в возрасте от 30 до 39 лет, так считают 81% респондентов.

Аналогичные тенденции наблюдаются среди жителей ближайшей к Латвии северной страны — Финляндии. Проведенное в этом году исследование «YIT» в Финляндии показало, что до 42% респондентов считают право собственности на жилье более выгодным выбором по сравнению с арендой жилья. В то же время 29% отдают предпочтение аренде по финансовым соображениям, что аналогично ситуации в Латвии, где более трети считают, что не все могут позволить себе приобрести жилье.

Как и в Латвии, в Финляндии наблюдаются большие различия между жителями разных возрастных групп, например, многие молодые люди тщательно обдумывают, что для них выгоднее: покупка или аренда жилья. В Финляндии примерно треть молодых респондентов, которые в настоящее время живут в арендованном жилье, хотели бы приобрести собственное жилье.

Еще год назад, когда ставки EURIBOR были на самом высоком уровне, аренда квартиры была, несомненно, более выгодным финансовым решением, сейчас ситуация резко изменилась — покупка квартиры и связанные с ней ежемесячные платежи по ипотечному кредиту значительно ниже ежемесячных расходов на аренду.