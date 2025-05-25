Инфляция опять оказалась в шоколаде: отдельные продукты питания в Латвии подорожали на треть

Движимая ростом цен на продукты питания, инфляция в Латвии вновь устремилась в заоблачные дали. Экономисты объяснили, почему так происходит.

Цены растут как по маслу

Потребительские цены в апреле этого года по сравнению с мартом выросли в Латвии на 1,1%, а годовая инфляция составила 3,9%, тогда как месяцем ранее — 3,3%.

По данным Центрального статистического управления, наибольшее влияние на уровень потребительских цен в апреле этого года по сравнению с тем же месяцем 2024 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,9 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены по сравнению с апрелем 2024 года выросли на 7,3%. Наиболее зн ачительное влияние на повышение среднего уровня цен оказал рост цен на кофе (+26,2%) и шоколад (+35,1%). Также подорожали мясо птицы (+15,2%), сливочное масло (+31,1%), свежие фрукты (+9,9%), сыр и творог (+7,6%), яйца (+17,4%), молочные продукты (+7,7%), свежие овощи (+4,7%) и кондитерские изделия (+5,1%).

В свою очередь, снизились цены на сахар (–20,7%), свинину (–1,9%), муку и другие зерновые продукты (–4,2%), свежую и охлажденную рыбу (–8,4%).

Что происходит с ценами?

Иева Опмане, экономист:

— На глобальном уровне рост цен на продукты питания сдерживается неопределенностью относительно дальнейшего развития экономики и торговой политики, однако за последние месяцы индекс цен на продукты питания, публикуемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, продолжает расти. Латвия включена в единую систему продовольственной торговли, поэтому на нее влияют тенденции спроса и предложения в других частях мира.

К этим тенденциям добавляются стремление производителей и торговцев к прибыли, а также дополнительные издержки, включая оплату труда работников производственно–торговой цепочки.

В настоящий момент важным фактором, поддерживающим инфляцию в Латвии, является рост затрат на рабочую силу. В этом году минимальная зарплата в Латвии выросла на 5,7%, а средняя зарплата за последние четыре года увеличивалась в среднем более чем на 10% в год. Значение роста затрат на рабочую силу в инфляции со временем будет постепенно снижаться.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— Развитие инфляции в ближайшие годы будет различаться в зависимости от страны и временного периода. Новым доминирующим фактором, влияющим на цены товаров, станут тарифы. В настоящее время для Европы установлены 25% тарифы на сталь и алюминий, такой же уровень применяется к автопроизводителям, а также действуют общие тарифы в размере 10%.

Инфляция в еврозоне приближается к целевому уровню Европейского центрального банка в 2%. Тем не менее базовая инфляция (без учета энергии, алкоголя, продуктов питания и табака) по–прежнему слишком высока. Медленное снижение базовой инфляции в основном связано с высокими ценами на услуги, которые продолжают расти несколько быстрее, чем желательно. Вероятно, нисходящий тренд роста заработных плат со временем будет сдерживать рост цен на услуги.

Влияние тарифов на торговлю может как усилить инфляцию — в случае роста цен на импорт из США, так и снизить ее — на фоне снижения спроса, замедления роста экономики и удешевления импорта из других стран. Наиболее вероятно, что доминировать будет негативное влияние на экономический рост, и инфляционное давление ослабнет.

Петерис Страутиньш, экономист:

— Данные по инфляции катастрофические: если в мае месячная инфляция окажется на уровне среднего значения за последние 10 лет — то есть 0,4%, то годовая инфляция в мае может превысить 4%. Возможно, этого не произойдет, так как на майские показатели может повлиять снижение цен на нефть.

В настоящее время цены на сырье в целом на 2% ниже, чем год назад. Следовательно, инфляция в первую очередь отражает рост стоимости рабочего времени жителей Латвии. Это подтверждается также разной динамикой в двух основных частях потребительской корзины: за год товары подорожали на 3,1%, а услуги — на 6,1%. Это свидетельствует о продолжающемся быстром росте зарплат в частном секторе.

Тем не менее умеренность общей инфляции в категории товаров, к сожалению, не отражает ситуацию на полках продуктовых магазинов. Частично это объясняется факторами вне Латвии. Общий индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в апреле был на 8% выше, чем год назад.

Особенно высокая годовая инфляция сохраняется по товарам, связанным с безумием на биржах экзотических продуктов — например, кофе и шоколада.